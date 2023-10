VIDEO | En la previa del segundo debate presidencial 2023, Moria Casán llamó a votar a Massa

En la víspera al segundo debate presidencial 2023, Moria Casán volvió a dejar en claro sus preferencias políticas de cara a la cita del 22 de octubre. En un video que se viralizó en las redes sociales, la actriz llamó a la ciudadanía a votar a Sergio Massa.

“¡Hola gente! ¿Cómo están? Amores y amoras, señores, señoras, ladies and gentleman, damas, caballeros, chiques, chicas, compañeras, compañeres, compañeros”, comenzó diciendo Moria en un video que circuló por grupos de WhatsApp del oficialismo.

Luego de la introducción, la One da los motivos por los que cree que la ciudadanía debe apoyar a su yerno. Vale recordar que jurado del Bailando 2023 hace dos años y medio que está en pareja con Fernando Pato Galmarini, histórico dirigente justicialista y padre de Malena Galmarini, la esposa de Massa.

“Los invito a que banquemos a Sergio Massa, que se lo merece por su resiliencia, por su capacidad en el debate y hasta el momento de elección. Vamos que ganamos”, cierra la actriz antes de despedirse del grupo con un beso a cámara, vestida de remera y pantalón negros y con lentes oscuros en tonalidad violeta.

De inmediato, el clip saltó del ámbito privado y se trasladó a las redes sociales, con comentarios a favor y en contra, según la ideología política. Cabe aclarar que hasta el momento Moria no se manifestó en sus cuentas oficiales al respecto.

Sin embargo, días después de las PASO que consagraron a Javier Milei como el candidato más votado Moria opinó publicamente: “El resultado no me asombró porque era algo previsible de que iba a haber algo diferente. Y no me fijo en Milei, yo me fijo en el actual ministro de Economía. Creo en él por todo el trabajo que está haciendo, más allá de todo”,.