Volvió Bandana: el inesperado reencuentro en el estreno de Lilo y Stitch

El estreno de la nueva versión de Lilo y Stitch en el DOT Baires Shopping fue el lugar ideal para uno de los reencuentros más esperados. Las artistas Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a cantar juntas en una inesperada reunión de Bandana. Los detalles.

ESTOY EN LA PREMIERE DE LILO Y STICH Y APARECIERON LAS BANDANA PARA CANTAR LA CANCIÓN!!!! TOP MOMENTOS DE MI AÑO pic.twitter.com/8m6hvFN6r5 — La Tia Sebi ☕️ (@latiasebi) May 20, 2025

Otra vez muero de amor por ti: la inesperadísima reunión de Bandana

Disney está de estreno con una nueva versión live action de uno de sus clásicos: Lilo y Stitch. La entrañable historia del caótico extraterrestre azul que es adoptado por una familia disfuncional en Hawaii estrenó una nueva edición esta semana y promete ser todo un éxito.

Para festejar el estreno, Disney celebró un evento exclusivo en el Dot Baires Shopping, por donde pasaron varios famosos con sus hijos para disfrutar de la tierna película y sacarse fotos con Stitch. Los asistentes pudieron presenciar una increíble sorpresa: el reencuentro de Bandana, grupo que no se reunía desde 2019.

Las cantantes deleitaron al público con «Muero de amor por ti», la canción que interpretaron en 2002 como parte de la promoción de la película original. El encuentro dejó a todos los asistentes completamente sorprendidos. «Estoy en la premiere de Lilo y Stitch ¡¡¡Y aparecieron las bandana para cantar la canción!!!! Top momentos de mi año», tuiteó el influencer la «Tía Sebi» desde el lugar y compartió un vídeo del momento.

Aunque esta breve reunión puso muy contentos a algunos fanáticos, la realidad es que un reencuentro a medias ya que, al igual que en otras ocasiones, Ivonne Gúzman no estuvo presente. En varias ocasiones, la líder de La Delio Valdez manifestó no estar interesada en volver a formar parte del grupo.

“La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”, contó la artista en Radio Pop en septiembre del 2024.