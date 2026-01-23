Wanda Nara en modo soltera: intentó besar a Andy Chango

En una nueva edición de MasterChef Celebrity, Wanda Nara subió la temperatura del estudio con una propuesta que dejó a todos boquiabiertos. En medio de una devolución del jurado, la conductora puso condiciones para darle un beso a Andy Chango.

El divertido intercambio ocurrió durante la devolución del plato del participante cuando, de manera inesperada, Wanda Nara rompe el hielo con una propuesta inesperada.

Wanda Nara puso condiciones para un beso y desató el griterío en MasterChef Celebrity

«Si apagamos las luces, capaz te doy un besito, Andy«, lanzó Wanda y su declaración llevó a que los demás participantes empezaran a gritar y aplaudir.

Sin embargo, el jurado intentó mantener la calma de las estaciones y pidió seguir con las devoluciones. «Nadie va a apagar la luz, sigamos con este programa, por favor”, exclamó Martitegui.

En una jugada de la producción del reality, las luces del estudio comenzaron a parpadear y los participantes le exigieron a Wanda que cumpla con su promesa, pero se limitó a mandar un beso al aire.

«Sí, pero no digas Wanda… A mí me gustaban los tres jurados, Wanda, los técnicos… todos. Yo, si apagamos la luz, voy con todo«, confesó el músico en su entrevista.