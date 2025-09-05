MasterChef Celebrity: ¿Cuándo se completa la lista de participantes y quiénes serían?

En las últimas horas, se revelaron la mayoría de los participantes de MasterChef Celebrity. Conocé acá cuándo se completará la lista y enterate todos los detalles del reality de cocina.

MasterChef Celebrity: ¿Cuándo se completa la lista de participantes del reality?

Este jueves, luego del partido de Argentina contra Venezuela, Telefe transmitió un programa especial de MasterChef Celebrity, donde se dieron a conocer a 20 participantes del reality show de cocina.

«Se encienden las hornallas» estuvo conducido por Vero Lozano y Wanda Nara, quien será la conductora del certamen.

Además, indicaron que los últimos cuatro integrantes de la competencia serán revelados este viernes 5 de septiembre al final del programa «Cortá por Lozano«, que también se transmite por Telefe.

MasterChef Celebrity: ¿Quiénes serían los cuatro participantes restantes?

Según Paula Varela, periodista de Intrusos, quien filtró la lista de participantes antes del anuncio oficial, las celebridades restantes podrían ser:

Miguel Ángel Rodríguez: actor

Julia Calvo: actriz

Sofía «La Reini» Gonet: influencer y expareja de Homero Pettinato

Emmanuel Horvilleur: cantante

Chino Leunis: conductor

MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los participantes confirmados?

Se confirmaron la gran mayoría de participantes de MasterChef Celebrity. El reconocido reality show de cocina tendrá una nueva edición en la pantalla de Telefe y será conducido por Wanda Nara.

La lista de integrantes está compuesta por diferentes celebridades, como cantantes, actores, periodistas, exdeportistas, modelos y personalidades de las redes sociales.

Los 20 participantes confirmados de MasterChef Celebrity Argentina 2025:

Andy Chango: cantante y compositor

Agustín «Cachete» Sierra: actor

Esteban Mirol: periodista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Emilia Attias: actriz y DJ

Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

La Joaqui: cantante

Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

Eugenia Tobal: actriz

Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)

Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

Diego «Peque» Schwartzman: extenista

Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista

Alex Pelao: influencer y humorista

Sofi Martínez: periodista

Ian Lucas: youtuber

Susana Roccasalvo: periodista