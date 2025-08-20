WhatsApp: qué hacer si recibís un código de verificación que no pediste

WhatsApp es hoy una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, y también se ha convertido en un blanco frecuente para los delincuentes. Por eso, es importante estar alerta si recibís un código de verificación que no pediste.

Cada vez es más común que lleguen mensajes de servicios que nunca solicitaste. En esos casos, lo más seguro es no realizar ninguna acción, ya que podrías poner en riesgo tu cuenta y tu información personal.

¿Cuál es el significado de recibir un código de verificación?

Si te llega un código de verificación a tu número por mensaje SMS, es porque alguien ha intentado registrar una cuenta de WhatsApp usando tu línea telefónica. Cuando se solicita los registros, la plataforma verifica que el usuario tenga acceso al número enviando el código a ese teléfono.

Cabe destacar que puede ser un error al digitar el número pero cada vez son más frecuentes los intentos de secuestro de cuentas, ataques de ingeniería social o fraudes como el conocido SIM swap.

Esto puede ocurrir si compartes el código de verificación

Si entregas el código de verificación aunque sea por error pueden ocurrir las siguientes cuestiones:

Pérdida de acceso a la cuenta

Acceso a tu información personal y profesional

Suplantación de identidad

Ante esto es importante que ignores los códigos de verificación que te llegan a WhatsApp. De esta manera podrás evitar un fraude.