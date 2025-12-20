Ximena Sáenz y Dolli Irigoyen dedicaron unas emotivas palabras a Christian Petersen, internado en la Patagonia

Mientras Christian Petersen lucha por su vida tras sufrir una falla multiorgánica, diversas personalidades del espectáculo le han expresado emotivos mensajes de apoyo. Al mismo tiempo, la comunidad gastronómica se unió al sentimiento de solidaridad, acompañando al chef desde el respeto y la distancia, con sus deseos de pronta recuperación.

Ximena Sáenz, colega de Christian, compartió en sus historias de Instagram una foto nostálgica de los días de grabación en el ciclo El Gran Premio de la Cocina (eltrece). En la imagen, se la ve junto al chef y otros miembros del equipo, como Dolli Irigoyen, Gustavo Nari, el Chino Leunis y Mica Vázquez.

En la publicación, Sáenz expresó: “A esta altura del año pasado grabábamos con este equipo maravilloso. Estamos todos pensando en vos y mandándote fuerza, Christian Petersen. Te adoramos”.

Por su parte, Dolli Irigoyen y los demás compañeros también publicaron la misma imagen en sus respectivas cuentas de Instagram para expresar su sentimiento compartido.

Christian Petersen sigue en terapia intensiva tras una semana de internación y máxima reserva

El delicado estado de salud de Christian Petersen, uno de los cocineros más reconocidos del país, generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito gastronómico como en el mediático. Respetado por su trayectoria profesional y su presencia televisiva, el chef permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, luego de haber sufrido una falla multiorgánica durante una excursión al Volcán Lanín.

Desde el episodio, ocurrido el viernes 12 de diciembre, pasaron más de ocho días marcados por un fuerte hermetismo, decisión tomada por expreso pedido de su familia y en acuerdo con el equipo médico. Hasta el momento, solo se difundió un comunicado oficial, mientras su esposa Sofía Zelaschi y sus seres queridos lo acompañan de manera permanente, a la espera de señales alentadoras en su evolución.

El episodio en la montaña y el operativo de emergencia

La descompensación que derivó en la internación se produjo durante una expedición al volcán Lanín, cuando el guía del grupo advirtió que Petersen no se encontraba en condiciones físicas óptimas para continuar el ascenso. La situación se volvió crítica y se activó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de personal de la zona y el descenso inmediato del chef.

Tras ser sedado, fue trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos detectaron una fibrilación auricular —una arritmia cardíaca de riesgo— y un brote que agravó su cuadro. Una vez estabilizado, se resolvió su derivación al hospital Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de falla multiorgánica y pronóstico reservado.