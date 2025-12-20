Christian Petersen sigue en terapia intensiva tras una semana de internación y máxima reserva

El delicado estado de salud de Christian Petersen, uno de los cocineros más reconocidos del país, generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito gastronómico como en el mediático. Respetado por su trayectoria profesional y su presencia televisiva, el chef permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, luego de haber sufrido una falla multiorgánica durante una excursión al Volcán Lanín.

Desde el episodio, ocurrido el viernes 12 de diciembre, pasaron más de ocho días marcados por un fuerte hermetismo, decisión tomada por expreso pedido de su familia y en acuerdo con el equipo médico. Hasta el momento, solo se difundió un comunicado oficial, mientras su esposa Sofía Zelaschi y sus seres queridos lo acompañan de manera permanente, a la espera de señales alentadoras en su evolución.

El episodio en la montaña y el operativo de emergencia

La descompensación que derivó en la internación se produjo durante una expedición al volcán Lanín, cuando el guía del grupo advirtió que Petersen no se encontraba en condiciones físicas óptimas para continuar el ascenso. La situación se volvió crítica y se activó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de personal de la zona y el descenso inmediato del chef.

Tras ser sedado, fue trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, donde los médicos detectaron una fibrilación auricular —una arritmia cardíaca de riesgo— y un brote que agravó su cuadro. Una vez estabilizado, se resolvió su derivación al hospital Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de falla multiorgánica y pronóstico reservado.

El parte médico y el pedido de privacidad

La noticia tomó estado público recién el jueves 18, casi una semana después del incidente. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí hicimos las averiguaciones y nos llevó casi 12 horas confirmarlo”, contó Fernando Ciuffolotti, del medio local Realidad Sanmartinense.

Ante la proliferación de versiones y rumores, el Ministerio de Salud de Neuquén y el hospital emitieron el primer parte médico oficial. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado es reservado y presenta un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, indicaron, al tiempo que solicitaron “respeto y resguardo de la intimidad” del paciente y su entorno.

Según explican organismos internacionales de salud, la falla multiorgánica —también conocida como síndrome de disfunción multiorgánica— es una emergencia médica grave que compromete a dos o más órganos vitales y requiere tratamiento intensivo permanente.

El acompañamiento familiar y un momento personal pleno

El silencio que rodeó el caso durante los primeros días fue una decisión consensuada entre la familia y los profesionales de la salud. En el programa A la Barbarossa, Analía Franchín confirmó el acompañamiento constante del entorno más cercano: “Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofía”.

Petersen y Zelaschi se casaron en abril de este año, luego de siete años de relación que comenzó en los estudios de El Gran Premio de la Cocina y se consolidó tanto en lo personal como en lo profesional. Días antes del episodio, el chef había compartido en redes sociales un mensaje dedicado a su esposa, citando a Rabindranath Tagore: “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, acompañado por imágenes de ambos en el sur argentino.

Proyectos y una filosofía de vida ligada a lo simple

Antes del problema de salud, Petersen atravesaba un momento de equilibrio personal y profesional. En una entrevista reciente había contado que buscaba bajar el ritmo laboral, delegar responsabilidades y tomarse un descanso. Entre sus proyectos figuraban la concesión de un restaurante en un club de tenis porteño y nuevos especiales televisivos en la señal elGourmet, que le expresó públicamente su apoyo.

Su filosofía de vida, reforzada tras el matrimonio, giraba en torno al disfrute de la familia, el contacto con la naturaleza y los viajes por la Argentina. Así imaginaba incluso su luna de miel: recorrer el Sur, cocinar, compartir mates y volver a trabajar, siempre ligados a las pasiones que marcaron su camino. Hoy, ese mismo espíritu acompaña la espera, con la familia como principal sostén en un momento crítico.

