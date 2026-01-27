Yanina Latorre ventiló la interna que complica a Chechu Bonelli y Facundo Pieres

Las apariciones de Chechu Bonelli y Facundo Pieres en Punta del Este y luego en Pinamar reavivaron las versiones de romance, pese a que la modelo y periodista negó en varias oportunidades estar en pareja con el polista.

La polémica tomó fuerza a partir de lo que expuso Yanina Latorre, que aseguró que ambos arrastran conflictos no resueltos con sus ex parejas: Darío Cvitanich y Zaira Nara.

Yanina Latorre puso en duda el vínculo entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres

En el caso de Bonelli, el foco está puesto en su relación con Cvitanich y, según Latorre, el contacto entre ellos sigue siendo frecuente y atravesado por la tensión, ya que, en esas charlas, la modelo manifestaría su malestar con Ivana Figueiras, actual pareja del ex futbolista, con frases como “la gente va y viene” o “el tiempo acomoda todo”, mientras que de parte de Cvitanich, él evidenciaría cierto hartazgo ante una situación que no termina de cerrarse.

Pieres, por su parte, tampoco habría dado vuelta la página con Zaira Nara. Según trascendió, el polista continuaría en contacto con la modelo, en intercambios que algunos interpretan como ellintentos por llamar su atención o generar celos. En ese contexto, Latorre lanzó una pregunta filosa desde sus redes: “Explíquenme para qué salen estos dos”.

A esto se suma un dato del pasado: Bonelli y Pieres se conocen desde hace años y habrían tenido un romance cuando ambos estaban solteros. La reaparición de ese vínculo, con ex parejas aún presentes, agrega intriga a la historia.

Las tensiones también alcanzan el plano familiar. Siempre según Latorre, Chechu le habría pedido a Cvitanich modificar los días de custodia de sus hijas para organizar un viaje personal. Él habría aceptado, pero con una condición: que ella deje de criticar a Ivana Figueiras. Ante eso, Bonelli defendió su lugar como madre y minimizó el resto de los conflictos.

Como si fuera poco, también salió a la luz un episodio del último cumpleaños de Zaira Nara, donde Bonelli habría intentado asistir pero no fue invitada, un antecedente que suma tensión a una trama cargada de vínculos cruzados.

Mientras tanto, el tema sigue en agenda: mensajes pendientes, encuentros sugestivos y viejas historias abiertas hacen pensar que este capítulo está lejos de tener un cierre definitivo.