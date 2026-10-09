“Yo soy tu sangre, mi viejo”: el emotivo homenaje de Fiorella a Piero con fotos inéditas y recuerdos compartidos

Tras la muerte de su padre Piero, Fiorella De Benedictis eligió hacer un homenaje íntimo que compartió en redes sociales, luego de su deceso a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Lejos de la solemnidad de los escenarios multitudinarios y de las giras continentales, la joven intérprete e hija de Piero abrió las puertas de la intimidad familiar en sus redes sociales, publicando una serie de fotografías cotidianas en camarines, almuerzos compartidos y largas tertulias de living, hilvanando una elegía en la que transformó los versos inmortales de su padre en una confesión filial que conmovió profundamente al universo de la música popular.

Fotos inéditas, canciones compartidas y el mensaje de despedida de Fiorella a Piero

A través de una galería que retrata la complicidad cotidiana entre ambos, la artista expuso el dolor de asimilar la ausencia física de su guía personal, remarcando la gratitud por haber crecido bajo su cuidado: «Hoy tengo nublada la sonrisa, pero qué regalo tan grande tenerte tan cerquita; aguante la ternura, aguante vos», expresó la joven, quien nació en 2003 y compartió con el músico la vocación sobre los escenarios.

Algunas de las imágenes que compartió Fiorella De Benedictis con su padre, Piero.-

El homenaje evocó estrofas emblemáticas del trovador para procesar el duelo, cerrando con una reapropiación directa del himno que consagró a su progenitor hace más de cinco décadas: «Estoy cediendo a la dificultad, pero quién no ha probado hacer cambiar al viento, antes de caerse y no moverse más; seguiré al sol, que viva el gran amor, que tiene dolor; yo soy tu sangre, mi viejo; me dejás la manija de vivir la vida al máximo como me enseñaste, gracias«.

Algunas de las imágenes que compartió Fiorella De Benedictis con su padre, Piero.-

Entre los recuerdos gráficos compartidos, destacan imágenes frente al Teatro San Carlos, postales hogareñas y momentos del proyecto discográfico Lo mismo que vos, un EP conjunto en el que ambos plasmaron el concepto de «ternura social» como bandera compositiva y ética.

La herencia artística y el concepto de ternura que Piero sembró en su hija

La conexión entre el autor de «Llegando llegaste» y su hija menor trascendió la relación paterna tradicional para constituirse en un discipulado musical permanente, donde la enseñanza humana antecedía a cualquier técnica vocal.

Algunas de las imágenes que compartió Fiorella De Benedictis con su padre, Piero.-

En reflexiones compartidas durante sus presentaciones en vivo, la cantante definía a su padre como un formador integral que le inculcó la defensa irrenunciable del cariño y la empatía en tiempos de hostilidad social: «La idea de vivir la vida con un poco de ternura es una de las cosas más lindas que me enseñó«, reconocía la joven al rememorar sus primeros pasos en los estudios de grabación.

Esa sensibilidad compartida se tradujo en una complicidad escénica que los llevó a entonar juntos obras como «Mundo de fruta encendida«, demostrando que el repertorio del creador italo-argentino no pertenecía únicamente al archivo de la memoria histórica o al compromiso civil de los setenta, sino que latía como un diálogo doméstico continuo en el hogar de los De Benedictis, continuado ahora en la voz de una nueva generación de cantoras populares.