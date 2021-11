Referentes de Juntos acompañaron la protesta en «defensa de la propiedad privada»

«Me parece que desde los distintos sectores tenemos que acompañar este pedido, que no es solamente de organizaciones o de ciudadanos que han sido afectados directamente por usurpaciones, sino porque acá hay algo que es mucho más grave y es la inacción del Estado, tanto de los ejecutivos como del poder judicial, así que nosotros venimos trabajando, venimos acompañando a esta gente», dijo el diputado de Neuquén, David Schlereth, uno de los referentes de Juntos por el Cambio que ayer participó de la protesta que se realizó en cercanías de San Patricio del Chañar.

La manifestación, que se replicó en Bariloche, está relacionada con los conflictos territoriales en Neuquén y Río Negro que involucran a comunidades mapuches.

Schlereth participó de la actividad junto a su compañero de bloque en el Congreso, Francisco Sánchez, y con el presidente del PRO Neuquén, Marcelo Bermúdez.

«Acá hay una situación que va creciendo, grupos usurpadores que al amparo de sectores del estado nacional, provincial y la justicia avanzan sobre la propiedad de ciudadanos de distintas características, índole, procedencias y demás. En primer lugar acá lo que hay es un reclamo ciudadano y colectivo respecto a aplicar la ley, la Constitución, frente al avasallamiento de la propiedad privada», aseguró el legislador.

Planteó que la justicia provincial «ha tenido fallos vergonzosos» y mencionó el de «la familia Vela». En este caso se había denunciado una usurpación en Añelo por parte de la comunidad Campo Maripe, que terminó en un sobreseimiento de sus integrantes instado por las defensas, a la que ni la fiscalía ni la querella se opusieron.

En cuanto a los cuestionamientos al pueblo mapuche, Schlereth sostuvo: «acá hay que hacer una distinción, en general la enorme mayoría de las comunidades mapuches no están involucradas en este tipo de actos. Las comunidades mapuches lo que han hecho fue en distintas ocasiones reclamar con argumentos, con documentación, con testimonios, la tenencia de tierras que el Estado, de alguna manera lo ha ido resolviendo muy parcialmente. El problema acá no son las comunidades mapuches, no es así, es falso, por eso digo acá hay usurpadores, que bajo el paño y el andamiaje de una supuesta pertenencia a estas comunidades están delinquiendo, avanzando sobre la propiedad privada».

El mes pasado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno de Neuquén firmaron el convenio para reactivar el relevamiento territorial previsto en la ley 26.160. Esto podría significar una vía para desactivar las disputas. La norma fue prorrogada en tres oportunidades ya, y el Senado dio media sanción a una nueva extensión, que ahora será debatida en Diputados.