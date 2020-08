Reforma judicial: cómo se posicionan los senadores de la región para mañana

Mañana, en sesión especial, la Cámara de Senadores tratará el proyecto de Ley de Reforma Judicial que envió al Congreso el presidente Alberto Fernández. La iniciativa desató un intenso debate político y volvió a enfrentar a oficialistas y opositores, pese a que el documento original tuvo varias reformas en las últimas semanas. Los seis senadores de Río Negro y Neuquén ya definieron su postura.

Entre los aspectos que contempla el proyecto se incluye la ampliación de la estructura con la creación de 94 nuevos juzgados federales de primera instancia en lo penal, 85 fiscalías y 23 defensorías en el interior del país. Bariloche, Viedma, Roca y Zapala, son las localidades de la región que tendrán nuevas dependencias, según el Anexo II de la iniciativa.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tuvo varios cambios, entre los que figuran el sorteo de las causas. También se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA.

En la iniciativa modificada por el Senado, se atendió, además, el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.

De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.

Para el tratamiento, que se realizará mañana, el edificio del Senado comenzó a ser vallado por efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero por pedido de la presidencia de la cámara legislativa posteriormente fueron retirados. Sectores opositores al gobierno nacional convocaron a manifestarse contra la sesión y el tratamiento del proyecto.

Tras ser instaladas, se ordenó que se retiren las vallas en el Congreso. Foto: Gentileza Clarín.

Senadores de la región

Alberto Weretilneck. Juntos Somos Río Negro (RN). “La realidad marca que esta Justicia Federal que tenemos no resuelve los problemas de los argentinos. Creo necesaria la reforma, pero me parece que no es el momento en plena pandemia. Los rionegrinos no tenemos por qué pagar la Justicia de Capital Federal y necesitamos que se cubran las vacantes en Río Negro”. La semana pasada, el ex gobernador no firmó el dictamen de aprobación.

Lucila Crexell, Juntos por el Cambio (NQN). La senadora neuquina no realizó declaraciones en los últimos días, pero se espera que no acompañe el proyecto.

Silvina García Larraburu. Frente de Todos (RN). “Es un gran avance para la Justicia de nuestro país y el acceso a la misma en nuestra provincia", le dijo a este medio y adelantó su voto positivo. Agregó que garantiza “un sistema más igualitario y federal” y destacó también que en el debate en comisión fueron escuchados más de 50 especialistas y que el dictamen llevado al plenario incorporó “importantes cambios” respecto del texto original. Resaltó que “fue uno de los puntos fundamentales del acuerdo electoral con la ciudadanía” del presidente Alberto Fernández.



Oscar Parrilli. Frente de Todos (NQN). "No está en duda la libertad de presa. No se habla de delito ni nada por el estilo. Esto hace un resguardo del juez de su fallo para que el fallo no sea eje de una presión" (Respuesta radial del legislador sobre el Artículo 72).



Martín Doñate. Frente de Todos. (RN). “Es muy necesario tener más y mejores estructuras en la Justicia Federal para el país y que, definitivamente, la justicia esté al alcance del pueblo. La creación de nuevos juzgados, fiscalías y secretarías permitirá tener muchas más herramientas para combatir delitos como la narcocriminalidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, entre otros. Para Río Negro pudimos incorporar la creación de tres juzgados, tres secretarías, dos defensorías y cuatro fiscalías. Es un primer gran paso”.



Silvia Sapag. Frente de Todos (NQN). "Hemos discutido y escuchado opiniones de juristas, magistrados y estudiosos durante 15 días. El proyecto del Ejecutivo nostros lo mejoramos: si decían que somos la escribanía del Ejecutivo, esta vez no lo fuimos", replicó en declaraciones radiales.