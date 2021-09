Río Negro: las jubilaciones docentes siguen paradas, pese a los anuncios

Los trámites jubilatorios de los docentes de Río Negro continúan paralizados. Cinco días antes de las elecciones, Anses prometió su reactivación aunque no fue así y retomó su postura inicial donde requiere a la Provincia que formalice un plan de regularización de las sumas no remunerativas.

El alto porcentaje de montos de los salarios sin aportes jubilatorios -que llega al 79%- derivó en la suspensión del otorgamiento de las jubilaciones, argumentando que su correcta liquidación (sobre los haberes remunerativos) significaría un perjuicio importante para los futuros jubilados. En contrapartida, se requirió su regularización al gobierno rionegrino.

Los expedientes trabados se acumulan -ya deben rondar los 350- y su crecimiento profundizó el reclamo en el organismo nacional, como también, al gobierno provincial y al gremio docente, quienes acordaron los aumentos salariales que no contemplan sus aportes al régimen jubilatorio.

Todo en un marco preelectoral, por lo cual, no sorprendió que Anses anunciara el 7 de setiembre que reactivaba los expedientes en forma “excepcional y transitoria”. La información, en realidad, no fue del organismo sino del senador Martín Doñate, referiéndose a un compromiso de la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

Aún así, la situación no se presentó ninguna modificación. “No hay novedades” es la respuesta que los docentes por jubilarse reciben en las delegaciones previsionales en Río Negro. “Todo sigue igual. Se está a la espera de una propuesta y acuerdo con Río Negro”, se repite.

Tampoco hay precisiones de reuniones de la Provincia con Nación para alcanzar un acuerdo. La semana pasada existía un encuentro programado de los ministros de Economía, Luis Vaisberg y de Educación, Mercedes Jara Tracchia con Raverta, pero no se concretó, a pesar que los funcionarios rionegrinos viajaron a Buenos Aires. La explicación: eran los días que la titular del Anses estaba renunciada en el marco de la crisis política- institucional del gobierno nacional.

“Estamos esperando confirmar otra audiencia”, responden en la Provincia, adelantando inicialmente que su propuesta de regularización consiste en el blanqueo pleno de los haberes para los docentes que ingresen en los últimos 36 meses (3 años) de su edad en actividad.

Ese plan de regularización es el segundo acercado a Anses, que ya rechazó uno inicial de aportes de dos años. El nuevo esquema tampoco tendría aceptación aunque, posiblemente, un directo análisis técnico-político serviría para destrabar la situación.

Las liquidaciones docentes fueron incrementando su participación no remunerativa -que son montos que no tienen retenciones ni aportes al sistema previsional- y, según los últimos estudios, llegan al 79%. Educación blanquea esa porción no regulariza -en forma parcial- en los últimos dos años antes de la edad de retiro, comenzando con el concepto “estado docente” y, en año final, se completa con los otros ítems no remunerativos.

Este esquema provincial tiene el objetivo de mejorar el haber pasivo ya que las jubilaciones docentes se calcula en relación a los últimos haberes.