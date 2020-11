Ruiz llama a Gaido y Bertoldi a un frente para negociar con Gutiérrez más aperturas

No es la primera vez en los últimos meses de pandemia que la intendenta Gloria Ruiz se para en la vereda de enfrente del gobernador Omar Gutiérrez. Hoy en medio del evento que realizaron desde la Asociación de Organizadores de Eventos, Proveedores y Afines (Aoepa), lo volvió a hacer. Es más, llamó a sus pares de Neuquén y Centenario para que se sumen a negociar una autorización para el sector.

"Estoy muy preocupada por la situación que están viviendo ustedes, que sabemos que hace ocho meses que lamentablemente no pueden trabajar.

Es algo que a mi me preocupa, yo creo que la pandemia la tenemos que combatir con trabajo y en esto vamos a seguir acompañando", les dijo Ruiz a los empresarios que montaron un cocktail, con la autorización de ella misma, para demostrar que la vuelta a la actividad es posible.

En diálogo con RÍO NEGRO, la intendenta contó que la autorización para realizar eventos sociales por profesionales y bajo protocolo es un tema que conversó con el gobernador Omar Gutiérrez en la última reunión que mantuvieron, la semana pasada. "Ese día en la reunión me dijo que lo iba a evaluar, y que lo podíamos habilitar como una especie de restaurante, pero no hubo respuesta concreta. Hoy nos encontramos con que hay otras habilitaciones así que calculamos que en la próxima semana se estará concretando la apertura con el protocolo establecido, con cierta cantidad de personas en cuanto al lugar, pero lo más importante es que se habilite que es lo que quiere la gente que trabaja y vive de esto".

En ese contexto fue que Ruiz decidió dar el ok para que se realice un "simulacro" de evento social que bien podría adaptarse a una boda, brindis empresarial, etc. "Se hizo esta prueba piloto con el único fin de demostrar que con todo el protocolo establecido, no hay problemas de contagio que realmente se puede lograra para que ellos puedan volver a trabajar".

Sobre la posibilidad de un habilitación municipal para que pueda funcionar la industria de los eventos que mueve al año más de 2.250 millones de pesos, la jefa comunal señaló que "desde el municipio de Plottier estaríamos en condiciones de plantearlo nuevamente" pero que no consideran pertinente hacerlo en soledad para no afectar a los empresarios de Neuquén y Centenario. "No queremos provocarle un prejuicio a Neuquén y Centenario, si se habilita Plottier se tiene que habilitar también Neuquén y Centenario para que sea parejo", subrayó Ruiz a este medio.

Y enfatizó: "la idea es que se sumen a la decisión que, por ahí, va a tomar Plottier, que se sumen Neuquén y Centenario para de alguna manera tener un mismo lineamiento y un mismo protocolo".

"Quiero invitar a mi compañero Mariano Gaido y al intendente de Centenario Javier Bertoldi para que tengamos una reunión y podamos entre todos empujar, y poder de alguna manera llevar una propuesta al gobierno provincial para que sean habilitados, en eso me comprometo", cerró la intendenta en el discurso que dio a los empresarios y asistentes a este primer "evento controlado".