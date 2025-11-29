11 productores agropecuarios de seis provincias visitaron la Patagonia: así vieron el agro de Río Negro

La Norpatagonia recibió esta semana a un grupo de productores agropecuarios provenientes de seis provincias argentinas. Llegaron convocados por Club AgTech, la firma creada por Federico Mayer y cofundada con Joaquín Piedra Buena, dedicada desde hace años a impulsar la innovación y la transformación cultural dentro del agro. La propuesta: recorrer Río Negro y Neuquén para observar de cerca la intersección entre la desafiante y pujante frontera agrícola y el corazón energético de la Argentina.

La pregunta inicial, dice Mayer, fue simple: “¿Por qué traje a estos productores agropecuarios del centro y norte del país?”. Y él mismo la respondió: “Hace 10 años que trabajo en transformar la mentalidad de los empresarios del agro. Viajo mucho a Silicon Valley y organizo programas de transformación cultural. Entonces empezamos a conversar y nos preguntamos: ¿en Argentina no hay nada? Sí, en Patagonia hay de todo: desde KaitaCo en una punta hasta INVAP en la otra, pasando por Vaca Muerta. Así surgió la idea de hacer este viaje”.

Todos los participantes ya habían pasado por experiencias de Club AgTech en Silicon Valley, Israel o Europa. Pero la clave ahora era mirar hacia adentro. “Son todos argentinos, empresarios agropecuarios de distintas provincias. Vienen de seis provincias”, detalló Mayer.

Un puente entre el agro y la energía en la Patagonia

El viaje buscó conectar dos universos que suelen pensarse separados: la producción agropecuaria y la explotación energética no convencional. Pero Mayer sostiene que están más vinculados de lo que parece. “Vaca Muerta libera carbono y el agro tiene que secuestrarlo. Se puede pensar en un sistema provincial neutro. Para que eso ocurra necesitás potenciar proyectos como los de Hugo Ghio”, sostuvo, después de visitar KaitaCo, el campo transformado por riego y siembra directa en las afueras de Conesa.

Ese proceso productivo, afirmó, fue una revelación: “Lo que vimos en lo de Hugo Ghio, como Argentina posible, es una cosa de locos. ¿Cuándo va a ser posible eso en toda la Norpatagonia? Cuando Vaca Muerta explote y nos saquen la pata de encima de la cabeza”. Relacionó ese horizonte con menor presión fiscal, menor riesgo y mayor espacio para inversiones de largo plazo.

Productores de seis provincias en el Polo Tecnológico de Neuquén. Foto: Matías Subat.

Joaquín Piedra Buena aportó otra mirada complementaria: “Uno mira dos polos: el agro como oportunidad para regenerar el planeta y generar energías que se convierten en alimento o biocombustibles; y del otro lado un polo tecnológico donde las energías vibran de esta forma. Las dos industrias necesitan vincularse con la tecnología para aumentar productividad y resolver problemas. Eso requiere nuevas formas de trabajar”.

Esa interconexión, aseguró, también es cultural y organizacional: “Son las dos caras de una misma moneda. Para resolver problemas en el agro y en la energía requerimos nuevos mindsets, nuevas habilidades y poner en valor la tecnología”.

Los productores: primeras impresiones del agro en Río Negro

El primer día del viaje estuvo centrado en KaitaCo, la explotación de Hugo Ghio, donde junto a su equipo emprendió un proceso de generación de suelos fértiles en un ambiente desértico, que dejó perplejos a los visitantes. Luego vino Añelo, la capital operativa de Vaca Muerta, y finalmente una charla en el Polo Tecnológico de Neuquén.

Aquí, uno por uno, las sensaciones que dejó la experiencia, por orden de alocuciones:

Juan Serra (productor agropecuario de Coronel Moldes, Córdoba): “Visitamos el campo de Hugo Ghio, nosotros trabajamos en secano. La verdad que el riego y la cantidad de agua que hay disponible me llamó mucho la atención. Y cómo Hugo, después de mucho esfuerzo y pasión, pudo transformar el monte nativo o el campo virgen en una explotación espectacular, a la que lo único que le falta es escalarla.” Tomás Berisso (productor agrícola de Bolívar, Buenos Aires): “El primer día en el campo de Hugo Ghio no estuve, pero lo que vi en Añelo me sorprendió y gustó mucho. Vaca Muerta es un proyecto generoso porque el derrame sucede y permite el desarrollo de proveedores. Creo que ahí está el boom. Hablamos con un ganadero de Añelo, nos contó cómo se reconvirtió, pasando de hacer agricultura a engordar en un feedlot de más de mil cabezas. Fue interesante escuchar cómo compra el ternero y lo engorda, y cómo se fue armando.” Germán Fogante (productor agrícola de Marcos Juárez, Córdoba): “Las empresas petroleras tercerizan un montón, y el que le presta el mejor servicio al mejor precio es el que continúa. Y, a su vez, muchos de nosotros progresamos en base a armar un ecosistema de pymes que nos presta el servicio al mejor precio. Esas similitudes las encontré acá pero a una velocidad astronómicamente superior. Luego, Hugo Ghio y yo somos del mismo departamento de Córdoba. Nosotros, en la misma época que él vino al sur, nos fuimos a una región de secano, de alta temperatura y de mucha lluvia, que es el nordeste argentino, y pudimos adaptar un modelo productivo a esa situación. Hugo fue a otra región, que lo exploró con riego en un lugar donde no llovía pero hay otras condiciones favorables para producir. Ambos tuvimos éxito: hubo un sistema de producción, una mirada de productividad y sostenibilidad del ambiente que tuvo tanto éxito en el sur como en el norte. KaitaCo me impactó y creo que le abre las puertas a la región para que se hagan muchas cosas similares y pegue un salto.” Martín Miretti (productor agropecuario de Mercedes, Corrientes): “Lo mejor que me pudo pasar es venir y conocer lo que va a ser la nueva economía argentina. Lo que me llevo principalmente es el potencial que tiene el sur. El agro no tiene techo, es cuestión de inversión y tiempo. Si alguien quiere venir a hacer algo acá, lo tiene que hacer con pasión, como lo hizo Hugo Ghio. Sin ninguna duda esto va a ser algo nuevo, muy dinámico, muy rápido y va a haber un millón de oportunidades.” Ricardo Negri (productor agropecuario de Daireaux, Buenos Aires: “Vaca Muerta es una nación en marcha. Una de las cosas que me sale es esperar que la presión impositiva que tenemos ahora, cuando esto se ponga en marcha, se diluya un poco. En el campo de Hugo Ghio vimos mucha pasión con técnica aplicada, pero aún le falta invertir mucho, conseguir el dinero y créditos adecuados al lapso agrícola. Estuvimos mirando inversiones posibles. Muy bueno lo de Hugo, muy interesante.” Guillermo Block (productor agropecuario y empresario tecnológico de Alvear, Buenos Aires): “No conocí el campo de Hugo Ghio. Lo que vi en Añelo ayer no me sorprendió. Vi lo que esperaba ver, algo más o menos sabía. No me voló la cabeza. Sí me voló la cabeza la reunión en el Polo Tecnológico y vi la película de más lejos. Esto no es Añelo por los próximos cinco, sino que es Neuquén por los próximos cien. Yo no haría un negocio en Añelo, pero sí lo haría en Neuquén.” Exequiel Reniero (productor agropecuario de Bandera, Santiago del Estero): “Arrancamos muy bien visitando el campo de Hugo Ghio. Yo nunca había estado en el sur, y fue muy positivo ver que se pueden lograr muchas cosas en un terreno que para mí no era común. De donde venimos a ver esto, la película cambia. Y después todo el resto también fue muy positivo. Conocer la ciudad de Neuquén fue muy lindo, se ve mucho crecimiento. En Añelo hay inversiones muy grandes, mucho movimiento, mucho trabajo, mucha gente dando vueltas.” René Ponce Micino (productor agropecuario de Bandera, Santiago del Estero): “Hugo Ghio nos mostró el potencial que hay. Falta que acompañe la infraestructura estatal, que siempre está un poco retrasada, como pasa en toda la Argentina. Pero el conocimiento que generó Hugo demuestra que se puede, que es factible, como lo hemos visto en otros países del mundo. Y con Vaca Muerta, la idea era ver a ver qué tan real es lo que uno lee en los diarios, y la verdad que creo que es lo que le va a dar a Argentina la posibilidad de crecer. El agro va creciendo pero no a las tasas del pasado, pero eso sí puede pasar con Vaca Muerta. Las grandes petroleras se parecen a lo que son los exportadores de grano: son una docena que bajan línea para todo el resto de la cadena, y vos tenés que adecuarte para ser un eslabón de la cadena.” Andrés Sahores (productor agropecuario y proveedor de agroinsumos de Piedritas, Buenos Aires): “Sobre lo de Hugo Ghio, son impresionantes los rindes que obtiene pero sobre todo el potencial que hay aún sobre esos rindes. Me gustaría traer a todo el equipo y que vea dónde está hoy y lo que era antes, porque nosotros en nuestra zona nos quejamos por un camino, por una cosa o la otra. Lo de Hugo es impresionante. En Vaca Muerta nos topamos con el movimiento, las chatas, la gente, la arena, es una locura. Me sorprendió, no lo puedo creer todavía.” Daniel Rivas (productor agropecuario de América, Buenos Aires): “Lo primero que vimos es el trabajo de Hugo. Mucha pasión, muchos años de sacrificio. La verdad que el desarrollo es muy bueno, los rindes muy buenos, el agua, el potencial de la zona. Faltan inversiones pero fue muy gratificante ver a una persona que le pone tanta pasión y tanto valor a lo que hace. Lo de Añelo superó mis expectativas. Muy bueno lo del polo tecnológico, me parece fundamental arrancar por la tecnología, o continuar. Me parece que es algo muy bueno que está haciendo lo público y lo privado.” César Bazet (productor agropecuario y prestador de servicios de Charata, Chaco): “Nos hemos encontrado con que Hugo Ghio ha hecho realidad un sueño: el sueño de venir, desarrollar tierras inhóspitas y mejorarlas aplicándole diferentes tecnologías. Creo que podría aplicar otras más, pero se tienen que dar las condiciones. Está haciendo producción de granos, incluso haciendo soja para exportación, algo que sufre de la imposición de retenciones, que por estar en el lugar que está no debería tenerlas. Tuvimos una reunión también con un ganadero de Añelo, que también hace riego y producción agrícola, pero toda basada en alimentación del ganado. Desde mi punto de vista, si KaitaCo se dedicara a hacer más ganadería, el negocio podría ser incluso mejor, pero tengamos en cuenta que Hugo Ghio es un referente del campo argentino en lo que es producción agrícola, siembra directa y genética, así que seguramente siga haciendo granos. Visitamos Añelo y la zona de influencia de Vaca Muerta, que es indudablemente como una ‘fiebre del oro’. A la ciudad de Neuquén la veo como el lugar que va a florecer de una forma increíble. Si tuviera 30 años menos, es el lugar que elegiría para venir.” Carlos Mayer (productor agropecuario de Formosa): “Lo que vimos me alucinó. Lo único que le pido al creador es que en Argentina todos los modelos productivos, ya sea de petróleo, gas, litio u oro, se desarrollen con la velocidad de Vaca Muerta. Así tendremos un país que no va a ganar un campeonato, va a ganar todos los campeonatos del mundo. Es lo que deseo y lo que me impresionó.”

Seguí AQUÍ el canal de Whastapp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.