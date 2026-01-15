Nación declaró alerta sanitaria tras la detección de la «polilla del álamo» en Río Negro y activa controles en el Alto Valle

La detección temprana es clave para contener la expansión de esta plaga forestal. Foto: gentileza.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmaron la presencia de Leucoptera sinuella, conocida como «polilla del álamo», en alamedas ubicadas cerca de la localidad de Campo Grande, Río Negro, tras monitoreos realizados durante esta semana.

La detección activó una alerta sanitaria de relevancia para el Alto Valle, ya que se produce en pleno inicio de la cosecha, cuando aumenta el movimiento de fruta, camiones y personal en las chacras.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la investigadora en sanidad vegetal del INTA Alto Valle, Silvina Garrido explicó que la plaga fue detectada por primera vez en la región en febrero de 2023, en la zona de Chos Malal, y que esta semana se confirmó una nueva detección en cercanías de Campo Grande.

«La dispersión puede darse tanto por factores antrópicos como naturales«, señaló Garrido, y explicó que en el primer caso «las pupas se trasladan de manera involuntaria en camionetas y autos que circulan de un lugar a otro«.

En cuanto a los factores naturales, la investigadora indicó que «la dispersión se da a través de sus hospederos, en este caso los álamos«, y advirtió que «las alamedas acompañan las costas de los ríos que comunican ambas localidades y ese puede ser un punto de dispersión importante«.

Si bien la especie es una plaga en alamedas, Garrido afecta a los frutales «por los status cuarentenarios del género para Estados Unidos«. Además, desde los organismos nacionales señalaron que existen antecedentes de rechazos de envíos chilenos vinculados a esta plaga, lo que eleva el nivel de atención sobre su posible impacto comercial y sanitario en la región.

Durante los relevamientos se identificaron daños característicos en hojas de álamos, con necrosis visibles, además de pupas encapulladas en el envés, de color blanco y con forma de «H», un rasgo distintivo de la especie.

Necrosis típica del daño de Leucoptera sinuella en el sector derecho de la hoja en Campo Grande. Foto: gentileza.

Polilla de álamo en Campo Grande: recomendaciones para productores

Desde el INTA Alto Valle y el Senasa recomendaron prestar especial atención a cortinas forestales cercanas a sitios de acopio de fruta recién cosechada, playas de estacionamiento de camiones y zonas de ingreso a básculas.

En caso de detectar la presencia de la plaga, se indicó realizar de manera inmediata desbrotes y la eliminación total del material afectado, con el objetivo de destruir larvas y pupas antes de que se dispersen.

Las autoridades sanitarias también informaron que durante enero de 2026 se renovará la autorización para el uso de insecticidas registrados destinados al control de Leucoptera sinuella en álamos, dentro del marco normativo vigente.

Desde el INTA remarcaron que la detección temprana es clave para contener la expansión de esta plaga forestal, cuya presencia en la Patagonia fue registrada por primera vez en los últimos años y continúa bajo seguimiento permanente.

El organismo recordó además que el monitoreo sistemático y la comunicación rápida ante cualquier hallazgo resultan fundamentales para reducir riesgos sanitarios y comerciales en la producción frutícola regional.