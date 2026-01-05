Anticipan una gran campaña para el girasol argentino: buenos precios y más exportaciones

Luego de una campaña 2024/25 que dejó más que satisfechos a la mayor parte de los productores argentinos, el girasol tiene grandes posibilidades de volver tener un rol protagónico en el ciclo 2025/26.

En el transcurso del 2025 el aceite de girasol recuperó su precio relativo histórico con respecto a sus competidores (soja y palma), lo que constituye un buena noticia para el cultivo.

Desde el pasado 15 de diciembre, la alícuota para el aceite de girasol a granel pasó del 5,5% a 4,5%, mientras que en el caso del pellet de girasol se redujo del 4,0% al 3,0% del valor FOB. La reducción de los derechos de exportación para el complejo argentino de girasol llegó en un momento de buenos precios internacionales para la oleaginosa.

Evolución del precio FOB oficial del aceite de girasol argentino a granel en u$s/tonelada. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Girasol: menor oferta internacional

“Por lo menos hasta la fase final de la cosecha argentina de girasol, la oferta disponible en el hemisferio norte no se va a poder recuperar del recorte de producción registrado en la región del Mar Negro”, explicó Juan Martín Salas Oyarzun, presidente de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir).

El último informe oficial del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés) redujo en 2,5 millones de toneladas la producción mundial de girasol prevista para 2025/26, para ubicarla en 51,8 millones, debido a cosechas menores a las esperadas en la zona de influencia del Mar Negro.

En ese marco, la oferta exportable global de aceite de girasol proyectada por el USDA para 2025/26 se reduce de manera considerable a 12,8 millones de toneladas a causa de una contracción de los embarques de Turquía y Ucrania.

Prevén que la producción mundial de girasol caerá en 2,5 millones de toneladas en 2025/26.

En lo que respecta a la Argentina, se espera que crezcan las exportaciones de aceite de girasol en la actual coyuntura, al tiempo que se mantendrían sostenidos los embarques de pellets de girasol.

“Otra buena noticia es que en esta campaña (al igual que la anterior) se está volviendo a ofrecer una prima de precio por el girasol alto oleico”, comentó Salas Oyarzun, quien es integrante del CREA La Vía (región Oeste).

Girasol en Argentina: demanda sostenida

En los primeros once meses de 2025, según la última información oficial disponible, la molienda argentina de girasol fue de 4,37 millones de toneladas versus 3,59 millones en el mismo período de 2024. “La recuperación de la molienda argentina de girasol es una buena noticia para el sector, al igual que las inversiones que se han realizado”, remarcó el presidente de Asagir.

Este año Louis Dreyfus Company (LDC) adecuó su sus instalaciones en el complejo agroindustrial de Timbúes (Santa Fe) para poder procesar girasol, además de colza y camelina. Por otra parte, Molinos Agro inauguró en el presente mes de diciembre una ampliación del complejo agroindustrial de San Lorenzo (Santa Fe) para poder duplicar la capacidad de procesamiento de girasol en esa unidad.

También es un dato auspicioso la toma del control de las unidades industriales de la ex Vicentin SAIC por parte del Grupo Grassi (ahora denominada Nueva Vicentin Argentina) en el marco de un acuerdo estratégico con Bunge y Cargill.

(*) De Contenidos CREA.

