De la tierra roja de Misiones a China: una cooperativa envió su primer cargamento de yerba mate

Nacida del trabajo colectivo de familias productoras y con más de tres décadas de historia en el centro de Misiones, la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo logró concretar un hecho que entusiasma al sector: el envío de un cargamento de su producción hacia China, un mercado gigante como demandante. El paso representa una experiencia inicial en un mercado de gran escala y marca un nuevo capítulo en la búsqueda de horizontes comerciales.

El embarque partió desde Misiones a granel en bolsas de 22 kilos y será fraccionado en destino por una empresa local bajo su propia marca. Se trata de un volumen acotado que permitirá evaluar la recepción del producto y definir la continuidad de futuras exportaciones.

El «oro verde» de Misiones: un nuevo horizonte para la producción yerbatera en el norte de Argentina

Este gran salto a China no fue casualidad. Se gestó durante un año de viajes, ferias y rondas de negocios donde el mate empezó a «hablar el mismo idioma» que el té. Fue en esos encuentros donde los productores misioneros descubrieron que, para conquistar al público asiático, debían adaptar nuestra tradición a sus costumbres.

En esa línea ya preparan un segundo envío de yerba en saquitos, una apuesta práctica para que el mate cocido se haga un lugar en sus hábitos diarios.

Foto: gentileza.

Hoy, la cooperativa es un motor gigante que procesa 30 millones de kilos de hoja verde por año, pero tienen «hambre» de más: su estructura está lista para alcanzar los 50 millones por zafra.

Además, para garantizar los niveles de exigencia de los mercados asiático, la cooperativa sostiene un proceso de modernización que ya lleva varios años en marcha. Entre las mejoras tecnológicas clave destaca la incorporación de intercambiadores de calor en las líneas de producción, una inversión estratégica que permite obtener una yerba mate de alta calidad y totalmente libre de humo.

Proyección internacional y expectativas de crecimiento en Misiones

La Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo marcó un hito al exportar su primer cargamento de yerba mate a China. Fundada en 1994, la entidad ya cuenta con una sólida trayectoria internacional: el 90% de su producción de té negro se destina al mercado externo, experiencia que ahora aplica para introducir el «oro verde» en el gigante asiático.

El impacto de esta apertura es fundamentalmente social, ya que la cooperativa nuclea a 123 pequeños productores y medianos directos y sostiene la actividad de entre 700 y 800 pequeños productores de la zona centro de Misiones. Para este entramado productivo, el desembarco en China representa una oportunidad real de fortalecer la economía regional y diversificar sus ingresos.

Ingresar a un mercado con una cultura milenaria en infusiones supone un desafío de posicionamiento y un escenario de aprendizaje. La apuesta de la cooperativa es transformar este primer embarque en un canal de venta sostenido, aprovechando su estructura logística y los estándares de calidad que ya maneja para el comercio de té.