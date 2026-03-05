Por el apoyo en el Congreso, el Gobierno le garantiza un préstamo de US$75 millones para obras en Misiones

El Gobierno Nacional garantizará un préstamo de hasta US$75 millones que la provincia de Misiones suscribirá con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para la ejecución de obras de infraestructura en la red eléctrica en la región centro del territorio. La decisión se oficializó mediante el decreto 131/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La provincia había recibido fondos en la previa a la votación de la reforma laboral y otros proyectos.

Para qué es la inversión apoyada en Misiones

El objetivo de la inversión en la provincia de la Mesopotamia es ampliar y modernizar los sistemas de transporte de energía eléctrica, además de integrar energías renovables para asegurar un servicio sostenible, según se señaló oficialmente.

El apoyo a Misiones se conoce poco después de que se difundiera que la provincia recibió ATN por $ 3.000 millones en la previa a votaciones clave en el Congreso Nacional.

Para respaldar esta garantía, Misiones firmó un contrato de contragarantía que autoriza al Estado Nacional a debitar automáticamente los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos en caso de que la provincia no cumpla con los pagos en los plazos previstos, precisó el decreto.

La norma faculta al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas para firmar los contratos y realizar modificaciones que no alteren el objeto o el monto del financiamiento.

El proyecto se estructura en dos componentes principales: la inversión directa en infraestructura de transmisión y la gestión del financiamiento.

A continuación, el decreto completo:

Noticias Argentinas