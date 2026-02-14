122 años de Hereford en la Patagonia, la raza bovina que vuelve a Conesa con su 14° Exposición Nacional Patagónica en septiembre 2026

La Sociedad Rural de General Conesa sumó una muy buena noticia de cara a la próxima 37° Exposición Rural a desarrollarse en septiembre próximo, ya que desde la Asociación Argentina de Criadores de Hereford le confirmaron al presidente de la entidad, Roberto Gutiérrez, que fueron elegidos como sede para la 14° Exposición Nacional Patagónica de la raza.

La muestra será el 18 de septiembre y representa una nueva oportunidad para mostrar el potencial de una raza que, desde hace más de un siglo, forma parte del desarrollo ganadero del sur argentino.

Introducida a fines del siglo XIX, la raza se expandió rápidamente gracias a su rusticidad, fertilidad, eficiencia productiva y reconocida calidad carnicera. Su capacidad de adaptación le permitió consolidarse en distintas regiones del territorio nacional, pero fue en la Patagonia donde encontró uno de sus mayores desafíos y, al mismo tiempo, una de sus expresiones más emblemáticas.



En el sur de nuestro país, marcado por vientos intensos, bajas temperaturas y sistemas productivos extensivos, la genética Hereford demostró una notable aptitud para sostener índices productivos estables en ambientes exigentes. Su facilidad de parto, excelente aptitud materna, docilidad y eficiencia de conversión alimenticia la posicionaron como una herramienta clave para productores patagónicos.

Más de un siglo de historia de Hereford en Patagonia



La presencia de Hereford en la Patagonia tiene más de un siglo de historia. En 1904 llegaron los primeros animales pedigree a Chubut.

En Tierra del Fuego, en 1956 arribaron los primeros ejemplares al campo “Remolino”, cerca de Ushuaia. En 1963, la Estancia María Behety transportó 120 vaquillonas por vía aérea, repitiendo la experiencia en 1972 con 250 vientres pedigree y puro registrado.

Hereford en Patagonia +80 criadores patagónicos participan activamente en los programas de selección de Hereford Argentina, y 20 cabañas integran el Programa de Evaluación Genética (PEG)

En Santa Cruz, si bien ya existían animales Hereford, el verdadero impulso productivo llegó en la década del 70. En 1973, bajo el primer Plan Ganadero Vacuno provincial, se incorporaron 500 vaquillonas Puro Registrado preñadas y 25 toros provenientes de cabañas reconocidas del país.

Presentación y premios para la raza Hereford en la Exposición Rural de General Conesa 2025.



El traslado hacia el Lago Argentino fue una verdadera epopeya: el 1° de mayo de ese año, con 30 centímetros de nieve en la ruta, los productores movilizaron los animales hasta El Calafate para su posterior distribución en distintos establecimientos. Ese esfuerzo colectivo dio origen a una nueva etapa del mejoramiento genético en el sur santacruceño y fortaleció el trabajo asociativo regional.

Adaptación de la raza a condiciones de clima extremas



La consolidación de la raza en la Patagonia no fue casual. La selección permanente permitió adaptar los rodeos a condiciones de frío, amplitud térmica y pastizales naturales, garantizando productividad y calidad de carne.

Actualmente, más de 80 criadores patagónicos participan activamente en los programas de selección de Hereford Argentina, y 20 cabañas integran el Programa de Evaluación Genética (PEG), aportando miles de datos productivos que fortalecen la precisión de los DEPs y el mejoramiento continuo.

La raza Hereford se adapta perfectamente a las condiciones climáticas extremas de la Patagonia.



El Director Ejecutivo de Hereford Argentina, Licenciado Juan Manuel Aloé, destacó la importancia del trabajo asociativo: “Invitamos a todos los criadores y productores a sumarse a Hereford Argentina para seguir trabajando en la difusión y el mejoramiento genético de la raza en todo el país. La Patagonia es una región estratégica, y la genética Hereford demuestra que es una herramienta fundamental para producir de manera eficiente y sostenible en ambientes exigentes”.

Desde la Asociación señalan que formar parte de la entidad permite acceder a evaluaciones genéticas, registros, capacitaciones y asesoramiento técnico, herramientas que contribuyen directamente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los establecimientos.

