Fruticultura y diversificación: 30 años junto al sector productivo

Para acompañar al sector productivo de la región con información técnica, oportuna y confiable, el INTA desde su Centro Regional en Patagonia Norte, a través de la EEA ALTO VALLE llega a los interesados en el desarrollo productivo del sector agrícola y ganadero en Patagonia, a través de la revista F&D.

Esta publicación, en su edición número 98, correspondiente al primer semestre de 2025, profundiza en temas técnicos de actualidad como la “Inversión y costos de producción para el cultivo de nogal a pequeña y mediana escala” en Patagonia Norte, la eficacia del “Programa Regional de Madurez”, o los datos que confirman el “Liderazgo patagónico en la exportación de cerezas argentinas”.

Lee la revista completa aquí:

Un estudio de caso ofrece las “Estrategias de manejo del cancro bacteriano del tomate”, en tanto la experiencia de trabajo interinstitucional público-privado se dedica al trabajo en la “Rehabilitación de suelos salino-sódicos”. Y entre otros artículos, se detalla el perfil del trabajo rural en el futuro cercano, al referir a las “Competencias laborales emergentes en la fruticultura de la era digital”.

Esto demuestra el eje de la revista F&D, que responde al perfil de divulgación técnico-productiva. Desde allí se abordan temas de investigación y desarrollo, con distintas herramientas: entrevistas, análisis o estadísticas productivas. Con un enfoque centrado en investigaciones realizadas en la zona y en especial en la Estación Experimental Alto Valle “Carlos Casamiquela” del INTA, la publicación pone en valor la producción de conocimiento al servicio de la producción, y hace pie en proyectos concreto que se llevan adelante en la región.

F&D se distingue por ofrecer artículos escritos por investigadores y técnicos expertos, directamente involucrados en sus respectivos campos. La posibilidad de compartir sus ensayos y experiencias directamente con los lectores que los reciben de primera mano le otorga a esta revista una valiosa perspectiva.

La revista F&D se convierte así, desde un vínculo genuino con sus lectores construido a lo largo de más de 30 años de historia -de publicación ininterrumpida- en un instrumento de peso frente a la toma de decisiones productivas y comerciales, tanto para productores o empresarios, como para los organismos públicos vinculados y las diferentes asociaciones de la sociedad civil.