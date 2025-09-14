Por las nubes: cuál es el costo de plantar una hectárea de peras o manzanas en Río Negro y Neuquén «con todos los chiches»

El libro “Pautas tecnológicas: manzano y peral. Innovaciones y tendencias para nuevas plantaciones” editado por el INTA en 2024 desarrolla las consideraciones tecnológicas para el diseño de nuevas plantaciones de manzanos y perales que expresen el potencial productivo de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En este sentido “mitigar el efecto de las principales adversidades climáticas con la tecnología disponible es un aspecto relevante”, refiere Gabriel Podgornik desde la Experimental Alto Valle del INTA.

Los modelos definidos para el análisis de inversión y el cálculo de costos directos de producción se basaron, por un lado, en las combinaciones variedad/portainjerto más plantadas en los últimos años en las provincias de Río Negro y Neuquén; y por el otro, en el sistema de conducción y distancia de plantación que presenta los mejores resultados en la parcela demostrativa de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, afirma Dolores Raffo, de la misma Estación Experimental.

En tanto Patricia Villarreal expresó que es muy valorado el aporte desinteresado de los profesionales de la actividad privada que respondieron a la convocatoria institucional para intercambiar experiencias y generar una herramienta que contribuya al desarrollo regional, y también recordó que la última experiencia de este tipo se había realizado en 2004, lo que refuerza la relevancia de la actual actualización.

“Una particularidad de los frutales, que incluye pepita, es que tienen un período de varios años previo a la obtención de los frutos, aspecto que genera una importante inmovilización de recursos invertidos en el proceso de crecimiento y desarrollo”. Katherina Retamal, investigadora.

Las inversiones agrícolas en rubros como la fruticultura de pepita implican la integración de activos biológicos en los procesos de producción, por lo tanto, el desarrollo futuro está condicionado por las características biológicas de la plantación y el entorno. La disponibilidad de recursos y la ejecución adecuada de las actividades planificadas son determinantes.

“Una particularidad de los frutales, que incluye pepita, es que tienen un período de varios años previo a la obtención de los frutos, aspecto que genera una importante inmovilización de recursos invertidos en el proceso de crecimiento y desarrollo”, aclara Katherina Retamal.

Costo de implantar una hectárea de manzanos



La evaluación de inversión de la plantación de manzanos considerada en esta publicación del INTA corresponde a la variedad “superchief” con portainjerto MI793, a una distancia de plantación de 3,5 metros entre filas y 1,5 metros entre plantas, conducidas en sistema “multieje” sobre espaldera. Este sistema demostró ser el de mayores rendimientos productivos.

Fruticultura en el Alto Valle, ¿cuánto vale una nueva plantación de manzanos?



La inversión contempla el riego combinado, goteo y gravitacional, este último para permitir el lavado de sales. El sistema de riego por goteo incluye el fertirriego. Para la defensa de las tormentas de granizo y para mitigar el asoleado se prevé la instalación de la malla sobre la plantación. La estructura de soporte de la malla y la espaldera es la misma, razón por la cual se coloca el primer año.

Para la defensa de heladas se incluye la inversión del sistema de riego subarbóreo, con el objetivo de aprovecharlo para el mantenimiento de la cobertura verde del interfilar se coloca en el segundo año.

Los manzanos tienen un período de implantación de tres años, al cuarto inician la producción que alcanza la plenitud a partir del sexto año.

Resulta así una inversión total de 58.423 dólares la hectárea neta de manzanos. Este monto se distribuye de la siguiente manera: 5% corresponden a las tareas previas a la plantación, 65% durante el primer año de la plantación, 21% en el segundo y 9% en el tercero.

Costo de implantar una hectárea de perales



En el caso de los perales, el análisis se realizó sobre la variedad William’s con portainjerto franco, implantada a 3,5 metros entre filas y 2 metros entre plantas, conducida también en sistema “multieje” sobre espaldera. A diferencia de los manzanos, la primera producción se espera recién en el quinto año, por lo que el período de implantación se extiende a cuatro años y la plena producción se alcanzaría hacia el octavo año.

Producción de peras en Alto Valle.



Al igual que la plantación de manzanos, la inversión considera el riego combinado de goteo y gravitacional, la malla sobre la plantación en el primer año, la defensa de heladas con el sistema de riego subarbóreo instalado el segundo año.

Resulta así una inversión total de 60.610 dólares la hectárea neta de perales, monto superior al de manzanos porque el periodo de plantación es mayor. Este monto se distribuye de la siguiente manera: 5% corresponden a las tareas previas a la plantación, 59% durante el primer año de la plantación, 20% en el segundo, 7% en el tercero y 9% en el cuarto.

Para ambas especies la mayor incidencia de la inversión corresponde a la instalación de la malla y a la plantación propiamente dicha (en este ítem se consideran las plantas, la mano de obra para plantar, la colocación de los tubos protectores y el riego posplantación), seguido de los sistemas de riego subarbóreo y goteo.