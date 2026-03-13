Qué es la influenza aviar, el virus detectado en el Alto Valle de Río Negro
El caso volvió a tomar relevancia en las últimas horas luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara un brote en un predio de aves de traspatio en Cervantes.
Este viernes 13 de marzo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5 en un predio de aves de traspatio ubicado en la localidad de Cervantes, en el Alto Valle de Río Negro.
La detección se produjo luego de que se reportaran mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas, gansos, patos y pavos del establecimiento. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio oficial del organismo en Martínez, donde se confirmó el resultado positivo.
Qué es la influenza aviar, el virus detectado en el Alto Valle de Río Negro
El Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres. El virus puede provocar brotes con alta mortalidad en gallinas, pavos, patos, gansos y otras especies.
El caso volvió a tomar relevancia en las últimas horas luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara un brote en un predio de aves de traspatio en Cervantes, en el Alto Valle de la provincia de Río Negro.
Cómo se transmite
La influenza aviar se transmite principalmente por contacto directo o indirecto entre aves infectadas y sanas. El virus puede propagarse a través de:
- Secreciones respiratorias y heces de aves infectadas
- Contacto con aves silvestres, especialmente migratorias
- Agua, alimentos o superficies contaminadas
- Equipamiento o ropa que haya estado en contacto con animales enfermos
Por ese motivo, los gallineros familiares o predios de traspatio suelen ser más vulnerables si las aves tienen acceso al exterior.
Qué síntomas provoca
Las aves infectadas pueden presentar distintos signos clínicos, entre ellos:
- Alta mortalidad repentina
- Problemas respiratorios
- Síntomas nerviosos (descoordinación o temblores)
- Diarrea o problemas digestivos
- Inflamación en crestas, patas o cabeza
En los casos más graves, la enfermedad puede provocar la muerte en pocas horas.
¿Representa un riesgo para las personas?
El virus de influenza aviar afecta principalmente a las aves y el riesgo de contagio a humanos es muy bajo. Sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto directo con aves enfermas o muertas.
Además, el consumo de carne de pollo y huevos correctamente cocidos es seguro, ya que el virus no resiste altas temperaturas.
Cuando se detecta un brote, el SENASA aplica medidas de bioseguridad y control epidemiológico para evitar la propagación del virus a otros establecimientos avícolas.
Entre las acciones habituales se incluyen:
- Delimitación de zonas de prevención
- Controles sanitarios en predios cercanos
- Refuerzo de medidas de higiene y manejo de aves
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar