Este viernes 13 de marzo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5 en un predio de aves de traspatio ubicado en la localidad de Cervantes, en el Alto Valle de Río Negro.

La detección se produjo luego de que se reportaran mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas, gansos, patos y pavos del establecimiento. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio oficial del organismo en Martínez, donde se confirmó el resultado positivo.

Qué es la influenza aviar, el virus detectado en el Alto Valle de Río Negro

El Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres. El virus puede provocar brotes con alta mortalidad en gallinas, pavos, patos, gansos y otras especies.

El caso volvió a tomar relevancia en las últimas horas luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara un brote en un predio de aves de traspatio en Cervantes, en el Alto Valle de la provincia de Río Negro.

Cómo se transmite

La influenza aviar se transmite principalmente por contacto directo o indirecto entre aves infectadas y sanas. El virus puede propagarse a través de:

Secreciones respiratorias y heces de aves infectadas

Contacto con aves silvestres , especialmente migratorias

, especialmente migratorias Agua, alimentos o superficies contaminadas

Equipamiento o ropa que haya estado en contacto con animales enfermos

Por ese motivo, los gallineros familiares o predios de traspatio suelen ser más vulnerables si las aves tienen acceso al exterior.

Qué síntomas provoca

Las aves infectadas pueden presentar distintos signos clínicos, entre ellos:

Alta mortalidad repentina

Problemas respiratorios

Síntomas nerviosos (descoordinación o temblores)

Diarrea o problemas digestivos

Inflamación en crestas, patas o cabeza

En los casos más graves, la enfermedad puede provocar la muerte en pocas horas.

¿Representa un riesgo para las personas?

El virus de influenza aviar afecta principalmente a las aves y el riesgo de contagio a humanos es muy bajo. Sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto directo con aves enfermas o muertas.

Además, el consumo de carne de pollo y huevos correctamente cocidos es seguro, ya que el virus no resiste altas temperaturas.

Cuando se detecta un brote, el SENASA aplica medidas de bioseguridad y control epidemiológico para evitar la propagación del virus a otros establecimientos avícolas.

Entre las acciones habituales se incluyen: