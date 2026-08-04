Cómo es el corazón agrícola del feedlot gigante que no tiene ni una vaca propia pero alimenta a 100.000 animales

Detrás de un feedlot con capacidad para 100.000 animales hay mucho más que corrales. El verdadero corazón del sistema está en el campo, donde la agricultura se planifica para asegurar volumen, calidad y estabilidad en la producción de maíz que alimenta diariamente a la hacienda. En el centro de San Luis, Ser Beef desarrolló durante casi tres décadas un esquema integrado que combina agricultura bajo riego y en secano, manejo por ambientes, fertilización orgánica y una administración que, aunque articula agricultura y ganadería, mantiene la rentabilidad de cada actividad por separado.

La empresa, integrante del CREA Valle del Conlara, comenzó a consolidar este modelo hace 29 años con la incorporación de cinco establecimientos cercanos a Comandante Granville y la instalación de equipos de riego por pivote central. La premisa fue clara desde el inicio: producir maíz en forma intensiva para abastecer un sistema de engorde que fue creciendo hasta convertirse en uno de los mayores del país.

«En esta zona de San Luis llueven alrededor de 590 milímetros por año y la variabilidad climática es muy alta. Por eso el objetivo fue estabilizar la producción mediante el riego», explicó Nicolás Ríos Centeno, gerente de Producción Agrícola de la empresa.

Esa estrategia permitió desarrollar un planteo agrícola que hoy alcanza unas 13.700 hectáreas, con aproximadamente 9.500 destinadas al maíz y algo más de 4.000 a soja.

Pivotes de riego utilizados en Ser Beef.



El feedlot fue creciendo hasta convertirse en el de mayor capacidad del país. «Hoy tenemos 100.000 animales encerrados. Es todo hotelería, es decir, la hacienda pertenece a nuestros clientes y nosotros brindamos el servicio de engorde. La empresa no es propietaria de una sola vaca», señaló Ríos Centeno.

El maíz como protagonista central



El maíz ocupa un lugar central en la rotación. El esquema predominante es maíz-maíz-soja, una secuencia que responde directamente a las necesidades del feedlot. La cercanía entre los lotes y los corrales elimina prácticamente los costos de transporte, convirtiendo al cereal en el cultivo de mayor valor dentro del sistema.

En los lotes bajo riego la empresa busca rindes de entre 90 y 100 quintales por hectárea, mientras que en secano los promedios rondan los 60 quintales. Sin embargo, para los responsables del establecimiento la principal ventaja del riego no pasa únicamente por el incremento del rendimiento, sino por la estabilidad que aporta al negocio.

Mientras en secano la variación interanual de los rindes alcanza aproximadamente el 35%, bajo riego ese indicador desciende al 12 o 15%, permitiendo planificar con mayor previsibilidad la producción de alimento para el feedlot.

Ese mayor potencial productivo exige un manejo agronómico diferencial. Los maíces bajo riego se implantan casi un mes antes que los de secano, con mayores densidades de siembra, híbridos específicos y una nutrición nitrogenada más intensa. Además, todos los lotes se encuentran ambientados y se manejan con siembra variable, ajustando densidades según el potencial de cada ambiente para optimizar el uso de insumos.

Aunque agricultura y ganadería funcionan como un único sistema, la empresa administra ambas actividades como centros de costos independientes. El feedlot compra el maíz producido por la agricultura al precio de mercado, mientras que la soja continúa comercializándose en los canales tradicionales. Ese criterio permite evaluar objetivamente la eficiencia económica de cada unidad de negocio.

La producción propia de maíz alcanza para cubrir aproximadamente un tercio de las necesidades del feedlot. El crecimiento del establecimiento obligó a transformarse también en un importante comprador de cereal en la región. Además del grano, todos los años se confeccionan reservas forrajeras mediante silo de maíz y silo de cebada, cuya superficie se ajusta según los requerimientos de cada campaña.

Reciclado de nutrientes



Uno de los pilares del sistema es el reciclado de nutrientes. Desde hace ocho años todo el estiércol generado por el feedlot vuelve a los lotes agrícolas como fertilizante. La práctica permitió incrementar los niveles de fósforo y zinc del suelo y reducir de manera significativa la compra de fertilizantes minerales, limitando prácticamente la adquisición externa a aplicaciones de urea. El beneficio económico también es importante, ya que el costo de esos nutrientes resulta muy inferior al que tendría adquirirlos en el mercado.

El estiércol que produce el feedlot se utiliza para mejorar el terreno destinado a la agricultura continua.



Los responsables de la empresa destacan además que, luego de casi treinta años de agricultura continua, los indicadores de materia orgánica no sólo se mantuvieron estables sino que mostraron una lenta mejora, aportando evidencia sobre la sustentabilidad del sistema. El excedente de estiércol incluso supera la capacidad de utilización de los propios campos, por lo que actualmente también se entrega a establecimientos vecinos.

El riego continúa siendo una herramienta estratégica, aunque el incremento del costo energético obligó a redefinir el manejo. Esta campaña la empresa decidió utilizar únicamente los pivotes con menor costo operativo, dejando fuera de funcionamiento aquellos cuya distancia al río y mayor demanda de bombeo reducen la rentabilidad.

La energía representa más de la mitad del costo de riego, motivo por el cual también se analiza la incorporación de paneles solares para alimentar parte del sistema, una alternativa que todavía permanece en evaluación.

Con agricultura de precisión, producción de granos y reservas, reutilización de nutrientes y una gestión integrada entre agricultura y ganadería, Ser Beef construyó un modelo donde el alimento deja de ser un insumo comprado para transformarse en el eje de la competitividad de todo el sistema productivo.

*Ver nota completa:https://www.contenidoscrea.org.ar/ganaderia/como-se-produce-el-alimento-el-feedlot-mas-grande-del-pais-n5328537

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