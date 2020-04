"Salgamos" a comer... pero hagamosló en casa

Desde que se decretó el aislamiento, la mayoría de los negocios tuvieron que poner un freno a su actividad y quedaron en una situación complicada. Pero incluso los considerados “esenciales”, que siguen con su actividad diaria de forma más restringida, tienen que hacer algún cambio.





El ámbito gastronómico es uno de los tantos que están en pleno rebusque. Y en medio de la rutina diaria, es inevitable pensar en “salir a comer” , algo que hoy no es una posibilidad… al menos en el sentido que solemos darle a esa frase.

Es que si bien por cuestiones lógicas los locales no pueden abrir para una salida en familia, hay maneras de adaptar este momento al aislamiento.

Para empezar, lo más simple: aunque no abran, muchos de los lugares donde solemos ir a comer están funcionando estos días con delivery. Desde restaurantes a rotiserias. Solo es cuestión de informarse respecto a como están trabajando estos días, pero en varios casos nos dan la posibilidad de encargar nuestros platos preferidos para disfrutarlos en nuestra casa. No, no es lo mismo, pero para el momento que transcurrimos es un plan interesante.

¿No queremos encargar? No hay problema, existen más variantes. Por ejemplo, las recetas en internet. Y si encaramos por este lado, tampoco es 100% necesario que salgamos a hacer las compras. Verdulerías, carnicerías y mercaditos envían productos a domicilio. Es cuestión de encargar los ingredientes necesarios y continuar con la preparación. ¿Cómo? Fácil.

Pongamos como ejemplo una hamburguesa. En primer lugar, podemos googlear distintas recetas en función de nuestro propio gusto. Allí tendremos varias opciones, pero si no somos muy adeptos a esta metodología, la plataforma de YouTube nos será de mayor utilidad.

Es tan simple como buscar “recetas de hamburguesas caseras” para encontrar un mundo de recomendaciones. Algunos, por ejemplo, buscan recetas que se asemejen a cadenas de comida rápida. Otras personas buscan algo más casero.

Una vez encontrado un tutorial de nuestro gusto, podemos encargar los ingredientes. Y cuando tengamos todo a mano, simplemente proceder a cocinar el manjar. No es salir a comer, pero tampoco es rebuscarsela con lo que hay en casa. Podríamos decir que es un término medio.

¿Querés recomendaciones de canales de YouTube para cocinar? Acá te dejamos varias: Paulina Cocina, Tenedor Libre, Matías Chavero, Felicitas Pizarro, Locos x el Asado, La chancha y los 20. Tenés para revisar con calma…