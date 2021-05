En San Antonio, Las Grutas y el Puerto SAE Casadei habilitó la apertura de los comercios no esenciales

El intendente Adrián Casadei (JSRN) anunció flexibilizaciones al decreto nacional al que se plegó la gobernadora Arabela Carreras (que es de su misma fuerza política) pese a que la mandataria anunció que ningún jefe comunal estaba facultado para hacer cambios en la normativa, salvo que optaran por endurecer aún más las restricciones.

Ayer por la tarde, a través de las redes sociales, Casadei informó que los comercios no esenciales también podrán abrir sus puertas hasta las 18. Contradiciendo a Carreras que, horas antes, explicó que esos rubros deberían permanecer cerrados en todo el territorito provincial, y trabajar sólo mediante la modalidad de delivery o take away.

Luego, el área de prensa local reforzó ese anuncio, con una placa que hizo circular a través de las páginas oficiales. “Actividad comercial de 6 a 18, con protocolos y aforos del 30%” destacó ese posteo, confirmando lo descripto en el discurso.

“Consideramos que todas las actividades son esenciales” alegó Casadei en su alocución, obviando mencionar que la Provincia había precisado horas antes que no habría flexibilizaciones para ninguno de los municipios.

Pese a los reiterados intentos por obtener una declaración, el jefe comunal no atendió requerimientos de "Río Negro". Pero desde su gabinete salieron a confirmar la flexibilización impuesta para la ciudad. “Acá Adrián hizo excepciones” sostuvo el delegado comunal de Las Grutas Nicolás Carasalle, cuando se le consultó sobre lo dispuesto para los comercios no esenciales, que según la decisión provincial no podrían acceder a un permiso distinto.

“Consideramos que todos los rubros son esenciales” siguió postulando el titular de comercio Mariano Zacharanock, sin salir del escueto fundamento anunciado por Casadei, y evitando hablar del posicionamiento de la Provincia, que había sido claro en ese punto, marcando que sólo estarían habilitados para abrir sus puertas los rubros de primera necesidad.

Desde el área de prensa provincial se mostraron asombrados con los anuncios locales, y señalaron que la gobernadora Arabela Carreras no autorizó “ninguna excepción para San Antonio”.