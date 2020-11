Scaloni habló de la condición física de Messi y de su relación con Di María

Antes del duelo de mañana a las 21 contra Ecuador, el entrenador de la selección argentina dio la tradicional conferencia de prensa previa a los encuentros por Eliminatorias.

Sobre la titularidad de Messi en la doble fecha que se viene: ''Entrenó normal. Sabemos que en su club jugó un tiempo y venía arrastrando molestias en el tobillo pero que no les impide jugar. A partir del partido de mañana veremos, pero en principio no habría inconveniente para que juegue''.

En cuanto a la condición física de algunos futbolistas, el DT aclaró que el que juegue tiene que estar óptimo: ''Soy de la idea de que el jugador que salga a la cancha tiene que garantizarme ciertas cosas. La decisión será en función de la disponibilidad máxima para el partido''. En este sentido, el técnico no confirmó el equipo titular.

''Hemos tenido bastantes inconvenientes para contar con la mayoría de los jugadores. Recién llegó el Chino (Martínez Quarta) y veremos si puede entrenar. Algunos entrenaron diferenciado y definiremos luego. Fue una convocatoria muy atípica, de las más difíciles desde que estamos acá. Es propio de lo que estamos viviendo y de la cantidad de partidos que los chicos están jugando''.

Acerca de la nueva citación para Ángel Di María, Scaloni explicó: ''La anterior convocatoria teníamos a Nico González y Lo Celso se lesionaron pero no me pareció llamarlo a Ángel (cuando ya estaban concentrados) por una cuestión de respeto. En esta convocatoria González venía sin titularidad y Gio no había agarrado ritmo futbolístico. Pensamos en no cometer el mismo error y por eso lo llamamos. Mi relación con él es perfecta, no hay inconvenientes. Te diría que es de las mejores''.

#ESPNF360 📺 | VOLVIÓ EL FIDEO



¿Scaloni pensó en convocar antes a Di María? El DT de la Selección habló de la relación personal que tiene con el futbolista del PSG. pic.twitter.com/ntsqJDPTSp — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 11, 2020

Ante la consulta sobre cuántos puntos quiere sacar en esta doble fecha señaló: ''Lo que queremos es ganar, jugamos para ganar, pero vamos partido a partido. A pesar de los inconvenientes que estamos teniendo creemos que estamos en condiciones de afrontar el partido contra Paraguay''.

La idea de juego: ''Más allá de los jugadores (Acuña fue titular de local y de visitante entró Palacios), contra Bolivia se mejoró lo que habíamos hecho contra Ecuador. La idea para mañana es similar a lo bueno que mostramos''.

Situación de Paulo Dybala, que se perdió la convocatoria: ''Es un jugador importante para nosotros. Nos partió el alma ver cómo estaba antes del partido contra Ecuador (no estuvo disponible por un problema estomacal). Estaremos cerca como siempre lo hacemos con todos los jugadores. Es querido por todos''.