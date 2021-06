Schlereth no buscará su reelección como diputado nacional de Neuquén

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, David Schlereth anunció que “por lo menos en esta instancia” no irá por la reelección de la banca que ocupa en el Congreso nacional.

Schlereth explicó en declaraciones radiales en La Red Neuquén cuáles fueron las principales razones que consideró para tomar su decisión: la primera es que el espacio político que integra debe permitir que los más jóvenes a que tengan una posibilidad de tener algún espacio de representación. Schlereth señaló: “He sido candidato a concejal en 2013, a diputado nacional en 2017, a vicegobernador en 2019 –acompañando a Pechi (Quiroga) en ese momento-”, sumado a los casi ocho años que ocupa cargos como Presidente del Concejo Deliberante y como legislador nacional.

El segundo motivo que expresó Schlereth, fue porque busca ocupar un rol de construcción del partido hacia el futuro fuera de la responsabilidad institucional. “Hay muchas maneras de construir, de estar presente y ser parte de un espacio político con vocación de poder”, indicó. “Hay algunas prácticas que algunos consideran que son habituales en la política que a mí no me gustan y yo trata o de no caer”. Mencionó como ejemplo: “Decir: -Me largo por las dudas y después veo-”, y añadió: “Tampoco creo en eso de que -siempre hay que ser candidato-.