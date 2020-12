Se movilizan hacia el Municipio de Centenario con diferentes reclamos

Los empleados municipales de Centenario comenzaron el 2020 con conflictos con el Municipio, por las rebajas salariales. Parece que cerrarán el año de la misma manera, pues no han podido llegar a un acuerdo con el Ejecutivo respecto a un aumento en los haberes que cubra la inflación acumulada durante los 12 meses que pasaron. Vecinos y comerciantes se sumaron a los reclamos y se movilizan todos juntos hasta las instalaciones de la Municipalidad.

Los empleados municipales demandan un aumento del 40%. Sin embargo, la secretaria de Gobierno Tanya Bertoldi sostiene que no hay fondos para afrontar tal incremento.

Lo que sí les ofreció, según indicó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc) Cristian Salazar, es abonarles el medio aguinaldo en un solo pago. "Nos dicen que nos van a dar un aguinaldo en recompensa de no haber recibido un incremento salarial. Eso molestó mucho", aseguró.

El gremialista indicó que la última reunión con el Ejecutivo fue hace dos semanas atrás. En el encuentro no hubo acuerdo y desde entonces los representantes del Municipio hacen silencio ante el reclamo de los trabajadores. "La idea es no avanzar o no proponer en la mesa el aumento salarial 2020", señaló Salazar.

Desde allí mantienen un paro general y hasta llevaron sus demandas a las calles. A principios de la semana, realizaron bloqueos en la Ruta 7, en el puente Centenario-Cinco Salto, y la Ruta Vieja 234: "Decidimos bajar de las rutas para no entorpecer a los trabajadores".

Los vecinos y comerciantes de la ciudad se sumaron a las manifestaciones de Soemc para aunar fuerzas. Reclaman por la falta de agua y cloacas en algunos barrios. Además, los dueños de comercios se movilizan por el aumento del 40% de las tasas municipales, inoportuno tras un año donde muchos vieron afectados sus ingresos.

Por altoparlante convocaron a una movilización hasta las puertas de la Municipalidad, donde ya acampan los miembros del sindicato. Llevarán un petitorio con un reclamo general. Salazar enfatizó que decidieron manifestarse en conjunto, ya que si los vecinos reclaman por sí solos "les cierran las puertas y no los reciben".

Incendiaron vehículos de la Municipalidad

El domingo pasado incendiaron una camioneta Toyota Hilux del Área de Mantenimiento Vial estacionada frente a la casa de un funcionario municipal, en el Barrio Vista Hermosa. Otros vehículos también sufrieron daños, según informaron.

El secretario adjunto Cristian Salazar se refirió al respecto. Manifestó que "por casualidad" hay incidentes justo cuando ellos salen a reclamar. Se desentendió de los hechos, pues remarcó que son sus elementos de trabajo. "El patrimonio es nuestro, las herramientas son nuestras, como vamos a salir a hacer esa maldad", remarcó.