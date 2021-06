Selección Argentina: a rearmar el equipo y salir de la tibieza

La Selección Argentina tomó las cosas donde las dejó en la serie de Eliminatorias: un equipo que se siente más o menos a gusto en los momentos de ritmo calmo y en posesión de la pelota, pero padece de una tibieza estructural que lo priva de defender el resultado a favor y de ponerse a la altura de las circunstancias cuando se le plantan y le muestran los dientes.



De la fluidez y la sensación de confort a las flaquezas defensivas, al desbande posicional y al semblante descascarado ahondado por una catarata de cambios que no fueron fáciles de interpretar.

Una Selección que no sabe defender ni luchar, estará condenada a sufrir, pero en todo caso Uruguay el próximo viernes será lo suficientemente acreditado como para dar una medida más certera.



La Argentina es un equipo partido a la mitad donde los volantes no saben de qué lado de la grieta ponerse. Como dijo Lionel Scaloni, si hay situaciones no hay que preocuparse. Las tuvieron Nico González, Lautaro Martínez y hasta el propio Lionel Messi en estos tres partidos que lleva la Albiceleste en el año. Pero eso no alcanza para tapar el resquebrajamiento que nace en los zagueros centrales y se extiende hasta el mediocampo.



Cristian Romero, lesionado en el partido ante Colombia, tiene apenas dos partidos con la Mayor pero el lamento por su ausencia se ha incrementado por el flojo presente de Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi, ambos con muchísimas dificultades ante Chile.



Es por eso que el regreso o no del Cuti es tema central en el bunker de Ezeiza, donde ya está el seleccionado luego del empate ante Chile en el debut. Si bien Lionel Scaloni tendrá prácticamente toda la semana para empezar a delinear el equipo que saltará a la cancha este viernes ante Uruguay, la idea del DT sería repetir la base de los que jugaron en el debut.



Romero se perdió el duelo ante la Roja por sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo. Después del estreno en Río de Janeiro, el Cuti se movió junto a sus compañeros que no sumaron minutos.

El cuerpo técnico lo evaluará en estos días para saber si puede jugar frente a Uruguay en Brasilia. Sería uno de los cambios en el equipo y en principio iría en lugar de Lucas Martínez Quarta.