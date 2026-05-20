¿Cuánto cobra un albañil en la Patagonia? Sueldos y realidades en el sector de la construcción junio 2026

¿Cuánto gana un albañil en la Patagonia? Sueldos oficiales de la UOCRA y valores por día en junio 2026.-

El mercado de la construcción en la Patagonia arrancará junio 2026 con definiciones cruciales para trabajadores, contratistas y desarrolladores, entre quienes se encuentran los albañiles. Tras las recientes homologaciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que convalidaron los esquemas de asignaciones no remunerativas para el sector, el esquema de ingresos en las provincias del sur exhibe una marcada dualidad.

Por un lado, se encuentran los convenios colectivos de albañilería regulados que fijan los pisos técnicos; por el otro, la realidad de las obras particulares e independientes, donde los valores se pactan bajo lógicas propias de la oferta y la demanda regional.

Escala Salarial UOCRA junio 2026: los valores oficiales por hora en la Patagonia

Para el personal encuadrado en los convenios colectivos de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), los salarios básicos en junio 2026 reflejan las particularidades geográficas de la Zona «B» (que comprende a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut).

El piso legal por hora se determina estrictamente según la especialización técnica del operario, por lo que quedan de esta manera:

Oficial especializado : $6.672 por hora (aproximadamente $53.370 por cada jornada estándar de 8 horas).

: $6.672 por hora (aproximadamente $53.370 por cada jornada estándar de 8 horas). Oficial : $5.711 por hora (estimado en $45.680 por jornada diaria).

: $5.711 por hora (estimado en $45.680 por jornada diaria). Medio oficial : $5.267 por hora (alrededor de $42.130 por día).

: $5.267 por hora (alrededor de $42.130 por día). Ayudante : $4.877 por hora (lo que representa un piso de $39.010 diarios).

: $4.877 por hora (lo que representa un piso de $39.010 diarios). Sereno (régimen mensualizado): El básico se establece en $885.191 para el periodo.

De acuerdo con las resoluciones oficiales del sector y las mesas de negociación colectiva, a estos montos netamente remunerativos se les acopla un bono o gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo. Este adicional oscila entre los $87.100 y los $110.800 mensuales, sirviendo como amortiguador frente al costo de la canasta familiar en el sur del país.

Obras particulares y changas: el costo real de la mano de obra de albañiles en el mercado independiente

Fuera del empleo fabril o las grandes obras de infraestructura pública, el escenario de las obras particulares e independientes (comúnmente denominado trabajo de «changa» o contratación directa por comitente) muestra valores significativamente más elevados.

En localidades como Roca, Neuquén y otras ciudades aledañas, los albañiles independientes y los contratistas autónomos cotizan sus servicios por encima del básico de convenio para lograr compensar las cargas sociales ausentes, el mantenimiento de herramientas propias y la inflación.

Los valores promedio relevados en el mercado informal y de refacciones domésticas se estructuran bajo los siguientes parámetros de contratación por jornal:

Ayudante / Peón : los presupuestos diarios oscilan entre los $35.000 y $40.000 por 8 horas de labor.

: los presupuestos diarios oscilan entre los $35.000 y $40.000 por 8 horas de labor. Medio oficial : el costo diario de la jornada se ubica entre los $40.000 y los $45.000.

: el costo diario de la jornada se ubica entre los $40.000 y los $45.000. Oficial albañil: para tareas de albañilería general (fina o gruesa), la jornada se cotiza entre los $45.000 y los $60.000, pudiendo superar este techo en obras de alta complejidad técnica.

Asimismo, la construcción llave en mano o el desarrollo por metro cuadrado básico en la región muestra una fuerte dispersión, situándose en un rango que va desde los $750.000 hasta superar el $1.100.000, condicionado de manera directa por la calidad de las terminaciones y el componente logístico de los materiales.

Homologación y marco legal para albañiles: el rol de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo

La previsibilidad de los salarios dentro del empleo registrado cuenta con el respaldo de las autoridades de aplicación, así la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es el organismo encargado de formalizar los acuerdos alcanzados en las paritarias entre la parte sindical y las cámaras empresarias como CAMARCO y la FAEC.

A través de disposiciones, el Estado ratifica que las cláusulas pactadas se adecuan a la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250, otorgando vigencia jurídica a las escalas salariales y protegiendo el derecho de los trabajadores a percibir las sumas acordadas.

Para los analistas del sector, estas revisiones periódicas resultan vitales para mantener la paz social y la continuidad de los planes de vivienda y desarrollos privados en toda la región patagónica.