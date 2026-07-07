Qué es el «río atmosférico»: el fenómeno meteorológico que llegó a la Patagonia con frío, viento y lluvia

El temporal que afrontá la región andina responde a un fenómeno de escala global que redefine el invierno en el norte de la Patagonia. La llegada de un «río atmosférico» complica la semana corta en las provincias de Neuquén y Río Negro.

El sitio especializado Meteored, brindó detalles sobre lo que significa este fenómeno para la región.

El «río atmosférico» fue definido como un sistema caracterizado por estrechas franjas en la atmósfera que transportan caudales masivos de vapor de agua desde zonas tropicales e impacta de lleno contra la cordillera de los Andes, transformando la humedad en precipitaciones persistentes que se extenderán por varias jornadas.

Tras un inicio de semana con tiempo estable y heladas en la estepa, el escenario meteorológico ingresó en una fase de rápido deterioro. El núcleo del sistema se instaló sobre la cordillera de Río Negro y el sur de Neuquén, activando un monitoreo constante debido al volumen de agua estimado. La preocupación central de los especialistas no se concentra en la nieve, sino en el impacto directo de las lluvias continuas sobre los cascos urbanos.

El peligro de la isoterma alta: por qué llueve en las ciudades

El factor determinante que agrava las condiciones del temporal es la temperatura en la altura. El informe técnico de Meteored advierte que la isoterma de 0°C ascenderá por encima de los 2.500 metros, un indicador clave para evaluar el comportamiento de las cuencas:

Sin nieve en la base: al registrarse temperaturas más elevadas en las cotas medias y bajas, las precipitaciones caerán exclusivamente en forma de lluvia .

al registrarse temperaturas más elevadas en las cotas medias y bajas, las precipitaciones caerán exclusivamente en forma de . Efecto escurrimiento: el agua líquida sobre la superficie de la montaña acelera el descenso del caudal hacia los valles, anulando la retención natural que ofrece la nieve sólida.

el agua líquida sobre la superficie de la montaña acelera el descenso del caudal hacia los valles, anulando la retención natural que ofrece la nieve sólida. Riesgo hídrico: esta dinámica incrementa de forma directa la posibilidad de crecidas súbitas en arroyos y ríos cordilleranos, además de saturar los sistemas de desagüe locales.

Los puntos críticos del temporal y los acumulados estimados

El corredor de humedad subtropical mantiene su mayor nivel de actividad entre este martes 7 y el miércoles 8 de julio. El mapa de afectación se extiende de forma continua desde Esquel hasta el sur neuquino, concentrando los mayores riesgos en los principales destinos turísticos de la región.

Las localidades bajo mayor presión hídrica por temporales continuos son San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Las proyecciones oficiales anticipan un escenario complejo para el área circundante al lago Nahuel Huapi, donde los acumulados de agua estimados podrían superar los 120 milímetros, una cifra que eleva de forma inmediata el riesgo de anegamientos y complicaciones viales en los accesos urbanos.