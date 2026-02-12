Alerta ANSES: controlá tu situación antes de marzo 2026 para no perder la pensión por invalidez

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) intensificará durante marzo 2026 los controles sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral. Bajo la nueva normativa establecida por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Decreto 84/2026), el organismo ha comenzado a notificar a un grupo específico de titulares que deben regularizar su situación médica para mantener el cobro.

La medida de ANSES busca depurar el padrón de beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y asegurar que la asistencia llegue a quienes cumplen con el requisito de incapacidad laboral igual o superior al 66%, poniendo fin a la validez de los certificados antiguos que no han sido actualizados al formato digital.

El Certificado Médico Oficial (CMO) Digital: el requisito que define la permanencia en las Pensiones No Contributivas

A diferencia de años anteriores, el CMO Digital es ahora el único documento válido para acreditar la condición sanitaria ante el Estado. Aquellas personas que recibieron una notificación vía Mi ANSES o carta documento y no hayan asistido a un hospital público para realizar la evaluación médica, corren el riesgo de ver suspendido su pago de marzo 2026.

Es fundamental entender que este trámite no es universal: solo deben realizarlo quienes hayan sido expresamente convocados por el organismo o aquellos cuyos certificados médicos hayan vencido. El proceso implica una revisión por parte de profesionales de la salud en establecimientos sanitarios oficiales, quienes deben cargar el diagnóstico y los estudios complementarios directamente en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Causas de baja y suspensión de Pensiones No Contributivas en el nuevo régimen 2026

El Decreto 84/2026 introdujo criterios más estrictos de control. Además de la falta del CMO actualizado, existen otras situaciones que pueden derivar en la interrupción del beneficio en marzo 2026:

Incomparecencia : no presentarse a las citaciones médicas u auditorías programadas sin una justificación válida.

: no presentarse a las citaciones médicas u auditorías programadas sin una justificación válida. Inconsistencia de datos : tener información de contacto desactualizada que impida las notificaciones oficiales.

: tener información de contacto desactualizada que impida las notificaciones oficiales. Superposición de beneficios : percibir otra jubilación, pensión o prestación contributiva incompatible.

: percibir otra jubilación, pensión o prestación contributiva incompatible. Situación patrimonial: superar el tope de ingresos familiares establecido (equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

Importante: En caso de suspensión por falta de trámite, el beneficiario puede solicitar la rehabilitación demostrando que cumple con los requisitos, aunque esto podría demorar la acreditación de los haberes retenidos.

Cómo saber si mi Pensión No Contributiva está en riesgo y pasos a seguir

Para evitar sorpresas en el próximo calendario de pagos, los titulares deben realizar un seguimiento activo de su estado prestacional a través de los canales oficiales:

Ingresar a Mi ANSES : utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

: utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Sección Notificaciones : revisar si existe algún requerimiento de documentación o aviso de auditoría.

: revisar si existe algún requerimiento de documentación o aviso de auditoría. Consulta de Cobros: verificar si para el mes de marzo figura el beneficio con estado «activo».

Si recibiste la notificación para presentar el CMO, debés acercarte al hospital público más cercano a tu domicilio. Recordá que el trámite es gratuito y personal. No es necesario utilizar gestores ni intermediarios, ya que la carga del certificado la realiza directamente el personal médico autorizado de forma online.