Pensiones No Contributivas por Discapacidad: cuánto cobrarás en marzo 2026

El calendario previsional de marzo 2026 llegará con novedades significativas para los beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez. En línea con la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el organismo previsional aplicará un incremento del 2,9% (correspondiente a la inflación de enero).

Este ajuste de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez no solo busca sostener el poder de compra, sino que se complementa con la ratificación del bono extraordinario de $70.000, el cual se mantendrá vigente para garantizar un piso de ingresos ante el contexto económico actual.

Monto confirmado: ¿cuánto cobran las PNC por discapacidad en marzo 2026?

A partir de marzo 2026, el haber base de las pensiones por discapacidad experimentará una suba que lo posiciona por encima de los valores de febrero. Al ser prestaciones equivalentes al 70% de una jubilación mínima, el esquema de cobro quedará conformado de la siguiente manera:

Haber mensual (con aumento del 2,9%): $258.770,91.

(con aumento del 2,9%): $258.770,91. Bono de refuerzo previsional : $70.000.

: $70.000. Total a cobrar en marzo 2026: $328.770,91.

Es importante destacar que este monto es el garantizado para todos los titulares de PNC por invalidez y vejez. En el caso de los beneficiarios que residen en la Zona Patagónica, es recomendable consultar el diferencial por zona que ANSES aplica habitualmente sobre el haber base.

Nueva Ley de Emergencia en Discapacidad: auditorías y cambios en el régimen de permanencia

La reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Decreto 84/2026) introduce una transformación en el sistema prestacional. El Gobierno ha creado el nuevo régimen de «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social», lo que implica que todos los beneficios otorgados previamente serán convertidos de oficio a este nuevo marco legal.

Los puntos clave que los beneficiarios deben tener en cuenta este año son:

Compatibilidad laboral : se busca incentivar la inclusión laboral, permitiendo que la pensión sea compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen los topes establecidos.

: se busca incentivar la inclusión laboral, permitiendo que la pensión sea compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen los topes establecidos. Auditorías obligatorias : la continuidad del pago estará supeditada a procesos de verificación y relevamientos periódicos para constatar que se mantienen las condiciones de vulnerabilidad y salud.

: la continuidad del pago estará supeditada a procesos de verificación y relevamientos periódicos para constatar que se mantienen las condiciones de vulnerabilidad y salud. Actualización de datos: los titulares tienen la obligación de informar cambios de domicilio o situación patrimonial en un plazo de 15 días para evitar suspensiones preventivas.

Pensiones No Contributivas por Discapacidad: calendario de pagos en marzo 2026 y cómo consultar la liquidación

Aunque el cronograma detallado de marzo 2026 se publicará en los próximos días, se espera que el pago de las PNC se mantenga durante la primera semana del mes, siguiendo la terminación del DNI.

Para verificar el monto exacto de la liquidación de marzo 2026, incluyendo los descuentos de obra social y el desglose del bono, los usuarios pueden ingresar a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y navegar hasta la opción «Hacer una consulta / Recibo de haberes«.

Mantener los datos de contacto actualizados en la plataforma es ahora más crucial que nunca debido a los nuevos controles de notificación oficial establecidos por decreto.