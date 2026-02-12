Empleadas domésticas: ¿cuál es la remuneración durante los feriados de Carnaval 2026?

Llegan los feriados de Carnaval y, con ellos, la duda recurrente en miles de hogares argentinos: ¿cómo se liquidan estas jornadas para las empleadas domésticas?

A diferencia de los «días no laborables», el lunes 16 y el martes 17 de febrero 2026 son feriados nacionales inamovibles. Esto significa que rigen las mismas normas que en Navidad o Año Nuevo: el descanso para empleadas domésticas es un derecho y, en caso de que exista un acuerdo para trabajar, la remuneración debe ser diferenciada.

Para quienes gestionan el pago por hora de empleadas domésticas, el cálculo es directo, pero requiere atención para evitar errores en el recibo de sueldo final.

El «pago doble»: ¿cuánto cuesta la hora trabajada por empleadas domésticas en Carnaval?

Según establece la Ley 26.844, si el personal de casas particulares presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100%. Es decir, se paga «el doble» de un día normal.

Tomando como referencia los valores vigentes para febrero 2026 en la categoría de Tareas Generales (limpieza y mantenimiento), los montos quedarían de la siguiente manera si se trabajan el lunes 16 o martes 17:

Personal con retiro : el valor base de $3.250,13 por hora pasa a ser de $6.500,26 durante el feriado .

: el valor base de por hora pasa a ser de . Personal sin retiro: el valor de $3.494,25 por hora se incrementa a $6.988,50.

Este esquema se aplica de igual forma para todas las categorías, incluyendo niñeras y cuidadores, quienes también deben percibir el doble de su valor horario habitual por cada hora desempeñada en estas fechas.

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrar por hora los feriados de Carnaval?

Para facilitar la liquidación, detallamos el valor mínimo que debe percibir cada categoría por hora trabajada este lunes 16 y martes 17 de febrero 2026:

Categoría Valor Hora Normal Valor Hora Feriado (100% recargo) Supervisores (Coordina tareas de otros) $4.100,50 $8.201,00 Personal para Tareas Específicas (Cocineros/as) $3.894,40 $7.788,80 Caseros (Cuidado de vivienda) $3.494,25 $6.988,50 Asistencia y Cuidado de Personas (Niñeras) $3.494,25 $6.988,50 Personal para Tareas Generales (Limpieza) $3.250,13 $6.500,26

¿Qué pasa si la empleada doméstica no trabaja los feriados de Carnaval?

Una consulta frecuente es si se debe descontar el día si la trabajadora no concurre. La respuesta es un rotundo no. Por ley, el personal de casas particulares tiene derecho a gozar del feriado y a percibir su remuneración habitual como si lo hubiera trabajado.

Esto aplica tanto para el personal mensualizado como para quienes trabajan por hora. Si tu empleada asiste habitualmente los lunes y martes, y este lunes 16 decide no trabajar por ser feriado, le corresponde cobrar su sueldo normal por esas horas, sin ningún tipo de descuento. El objetivo de la normativa es garantizar que el feriado no impacte negativamente en el bolsillo de la trabajadora.