El docente de Bariloche está hace más de un mes desaparecido. Foto: Gentileza Policía de Tucumán.

Raúl Alfredo Moyano, un maestro rural de 59 años con residencia en Bariloche, desde el 12 de octubre es buscado cuando le avisó a su familia que iba a ascender al cerro Ñuñorco Grande, en Tucumán. Las condiciones del tiempo en el sitio es una de las principales hipótesis sobre lo que ocurrió con el hombre oriundo de la Patagonia. Las características del terreno dificultan las tareas de los rescatistas.

Matías, su hijo, pidió que no se detengan los rastrillajes para dar con su padre.

«La neblina es muy peligrosa»: búsqueda del docente Raúl Moyano

“La neblina es muy peligrosa, no se ve nada», explicó Franco Herrera, uno de los rescatistas que participa de la búsqueda.

En diálogo con TN dijo que «hay muchas zanjas que te pueden tirar para abajo. Por la neblina podes perder el sendero”.

El medio de Buenos Aires indicó que el último dato sobre Moyano es la señal que emitió su teléfono celular dos días después de su desaparición, en una zona conocida como El Indio. Las tareas de rastrillaje se centran en ese punto. Además hay tareas en El Mollar.

Con técnica de rápel, buscan al maestro desaparecido en Tucumán

Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de Tucumán, dijo que la búsqueda ahora se focaliza en sectores complejos para acceder y desplazarse. «Mayormente lo que estaría faltando son zonas de quebradas. Hay que hacer descensos utilizando cuerdas a través de la técnica de rápel», indicó a La Gaceta.

Dijo que en varios puntos hay pendientes de entre 70 y 80 metros, lo que refleja el riesgo de las tareas.

Agregó que se emplearon helicópteros de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. «Se utilizaron todos los recursos y se siguen utilizando los recursos de la Policía de la provincia de Tucumán para continuar con la búsqueda. No se escatimó bajo ningún punto de vista», aseguró.