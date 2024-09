Alertan por vientos de hasta 90 km/h en dos provincias de la Patagonia este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por viento este viernes para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según detalló la entidad, las ráfagas podrían superar los 90 km/h. Los detalles.

El organismo nacional informó de una alerta por viento que regirá este viernes en las provincias patagónicas Tierra del Fuego y Santa Cruz.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», indica el comunicado.

Respecto a su extensión, informaron que el viento persistente comenzará en horas de la madrugada y se mantendrá hasta la tarde.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarillo representa a posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, ante esto:

– No saques la basura, retira objetos que impidan que el agua escurra.

– Evitá actividades al aire libre.

– No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

– Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

– Estate atento ante la posible caída de granizo.

– Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias.