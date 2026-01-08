Anses activa el calendario de pagos: quiénes cobran el viernes 9 de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dará inicio mañana al calendario de pagos del mes de enero de 2026 con aumento y bono confirmado. Son millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares y prestaciones sociales que, a lo largo del mes, irán percibiendo sus haberes en sus cuentas bancarias. Los detalles.

Anses activa el calendario de pagos de enero 2026

El organismo previsional estableció un 2,74% de aumento para todas las categorías en el pago del primer mes del año. Además, los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo seguirán cobrando el bono de $70.000.

El calendario de pagos de la Anses comenzará mañana, viernes 9 de enero y se extenderá hasta el miércoles 28. Y, de acuerdo con la organización del organismo, los argentinos cobrarán en diferentes fechas, las cuales están diagramados según la terminación del DNI.

Calendario de pagos de Anses en enero de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.

