Autoridades del Municipio de Cipolletti anunciaron que esta semana se realizará una jornada de atención de ANSES en un barrio de la ciudad. Conocé acá qué día y en qué barrio será.

ANSES Móvil en Cipolletti: ¿Cuándo será y en qué barrio se llevará a cabo?

Desde el Municipio de Cipolletti, comunicaron que esta semana se llevará a cabo una jornada de atención de ANSES Movil. Se realizará en el Centro de Promoción Comunitaria de Ferri, ubicado en calles La Alianza y Los Tulipanes. La propuesta será el próximo viernes 5 de septiembre, de 8 a 12.

La atención será por orden de llegada. Vale destacar que la propuesta tiene un cupo para 40 personas, para que se pueda brindar un asesoramiento personalizado a cada uno.

Se brindará asesoramiento sobre:

Jubilación/ pensiones

Salario universal

Carga de libreta

Carga de certificado escolar

Reclamos de salario (SUAF)

Para más información o consultas comunicarse al número de contacto: 2994 51-7245 o al correo electrónico: asuntosvecinales@cipolletti.gob.ar.

ANSES Móvil en Cipolletti: ¿Cómo llegar al Centro Comunitario Ferri?

