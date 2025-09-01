ESCUCHÁ RN RADIO
ANSES Móvil en Cipolletti: ¿Cuándo será y en qué barrio se llevará a cabo?

Durante la primera semana de septiembre, se llevará a cabo una nueva jornada de ANSES Móvil en Cipolletti. Conocé acá qué día y en qué barrio se llevará a cabo.

Autoridades del Municipio de Cipolletti anunciaron que esta semana se realizará una jornada de atención de ANSES en un barrio de la ciudad. Conocé acá qué día y en qué barrio será.

Desde el Municipio de Cipolletti, comunicaron que esta semana se llevará a cabo una jornada de atención de ANSES Movil. Se realizará en el Centro de Promoción Comunitaria de Ferri, ubicado en calles La Alianza y Los Tulipanes. La propuesta será el próximo viernes 5 de septiembre, de 8 a 12.

La atención será por orden de llegada. Vale destacar que la propuesta tiene un cupo para 40 personas, para que se pueda brindar un asesoramiento personalizado a cada uno.

Se brindará asesoramiento sobre:

  • Jubilación/ pensiones
  • Salario universal
  • Carga de libreta
  • Carga de certificado escolar
  • Reclamos de salario (SUAF)

Para más información o consultas comunicarse al número de contacto: 2994 51-7245 o al correo electrónico: asuntosvecinales@cipolletti.gob.ar.

ANSES Móvil en Cipolletti: ¿Cómo llegar al Centro Comunitario Ferri?

Este viernes 5 de septiembre se realizará una nueva jornada de atención de ANSES Móvil en el Centro de Promoción Comunitaria de Ferri. El establecimiento se ubica en calles La Alianza y Los Tulipanes.

El mapa para llegar al Centro Comunitario Ferri:

El Centro Comunitario Ferri se ubica:

  • A 7 kilómetros de la Plaza San Martín.
  • A 6,5 de la Terminal de Ómnibus de Cipolletti.
  • A 2,5 del Aeroclub de Cipolletti.

Anses

Cipolletti

PAMI

