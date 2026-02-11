ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero 2026 su jubilación y el bono de $70.000

Este miércoles 11 de febrero 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de pagos correspondiente al segundo mes del año. En una semana marcada por la expectativa de los beneficiarios, el organismo previsional acredita hoy los haberes de un grupo clave de jubilados y pensionados, quienes además verán reflejado en sus cuentas el bono extraordinario de $70.000 destinado a apuntalar los ingresos más bajos.

Con el nuevo ajuste por movilidad ya impactando a partir del índice de inflación de marzo 2026, la jornada de hoy resulta fundamental para la organización financiera de miles de jubilados y pensionados, además de los hogares argentinos.

Jubilados ANSES que cobran la mínima: ¿a quiénes les toca hoy, miércoles 11 de febrero 2026?

De acuerdo al cronograma oficial, este miércoles 11 de febrero 2026 es el turno de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos nacional de identidad (DNI) finalizan en 2.

Es fundamental recordar que este grupo recibe el haber actualizado a $359.254,35. Al sumar el refuerzo previsional (bono), el ingreso total garantizado para este sector alcanza los $429.219,42. Este pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria donde habitualmente perciben sus prestaciones, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Pensiones No Contributivas ANSES: el turno de los DNI finalizados en 4 y 5

Además de los jubilados, el calendario de este 11 de febrero 2026 contempla a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Según la planificación de ANSES para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, hoy perciben sus haberes quienes tienen DNI terminados en 4 y 5.

Los montos para este universo también incluyen el bono de $70.000, quedando conformados de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez : perciben un haber de $251.453,59, que con el bono llega a $321.453,59.

: perciben un haber de $251.453,59, que con el llega a $321.453,59. PNC para Madres de 7 hijos: al ser equivalente a una jubilación mínima, cobran un total de $429.219,42.

ANSES: asignaciones y otros pagos habilitados este miércoles 11 de febrero 2026

La jornada de pagos no se limita al sector previsional. ANSES también habilita hoy el cobro para otras prestaciones de carácter social que siguen el mismo esquema de escalonamiento por documento:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF : cobran hoy los titulares con DNI terminado en 2.

: cobran hoy los titulares con DNI terminado en 2. Asignación por Embarazo (AUE) : perciben su beneficio quienes tengan DNI finalizado en 1.

: perciben su beneficio quienes tengan DNI finalizado en 1. Asignaciones por Prenatal y Maternidad: inician su calendario hoy los documentos terminados en 0 y 1.

¿Cómo consultar el próximo recibo de haberes ANSES?

Para mayor transparencia y control, los beneficiarios pueden consultar la liquidación detallada a través de la plataforma Mi ANSES o la aplicación móvil del organismo.

Al ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección «Jubilaciones y Pensiones > Consulta de recibos«, es posible visualizar no solo el haber neto, sino también el desglose del aumento del 2,85% aplicado este mes bajo la fórmula de movilidad vigente y el concepto del bono extraordinario.