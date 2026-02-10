La inflación de enero 2026 fue del 2,9%: cuánto subirán las jubilaciones de Anses en marzo

La inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato tendrá un impacto directo en los haberes que perciben los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que verán un nuevo aumento en marzo.

Con la inflación de enero, jubilaciones y pensiones tendrán una nueva suba en marzo

Con la vigencia de la nueva fórmula de movilidad previsional, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan de manera mensual y se calculan en base al índice de inflación de dos meses atrás. De esta manera, el incremento que se aplicará en marzo tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

Si bien resta la confirmación oficial del Gobierno, el ajuste previsto sería del 2,9%, en línea con la variación de precios informada por el Indec. Esto implicará una suba en todos los haberes previsionales y en las asignaciones que paga la Anses.

En paralelo, el Gobierno nacional continuará otorgando el bono de hasta 70.000 pesos para los jubilados y pensionados que perciben la mínima, con el objetivo de reforzar los ingresos del sector más vulnerable frente a la inflación.

De esta manera, la jubilación mínima en marzo sería de aproximadamente $369.674. Si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima podría rondar los $439.674.