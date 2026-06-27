Descubrí cómo funciona «ANSES va a tu trabajo» para pymes y sindicatos en 2026

En el marco de un plan de modernización y descentralización de la atención al público, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transformó el alcance de una de sus herramientas institucionales más eficientes.

Mediante la Resolución 178/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo previsional eliminó los históricos topes de personal que limitaban el acceso al programa «ANSES Va a tu Trabajo». Con esta reforma dictada en junio 2026, el Gobierno nacional busca que las pequeñas y medianas empresas (pymes), cooperativas, fundaciones y sindicatos incorporen un canal de atención personalizada dentro de sus propias estructuras, permitiendo que sus empleados realicen gestiones previsionales clave sin perder jornadas laborales ni afrontar traslados.

En qué consiste la ampliación de «ANSES Va a tu Trabajo», aprobada por resolución

El programa «ANSES Va a tu Trabajo» se consolida como un entorno de atención descentralizada y mixta, que opera bajo dos modalidades técnico-operativas. Por un lado, contempla visitas presenciales programadas donde técnicos del organismo previsional se instalan en las sedes corporativas o gremiales; por el otro, habilita un canal electrónico preferencial y remoto, gestionado por un operador de ANSES asignado de forma exclusiva a cada entidad adherida para el seguimiento de expedientes.

La flexibilización más trascendente dispuesta por la nueva resolución radica en la supresión del piso obligatorio de 100 empleados, que regía desde la creación de la iniciativa en 2018. A partir de junio 2026, cualquier pyme, asociación civil, cámara empresarial o entidad del tercer sector puede solicitar su incorporación al sistema, democratizando el acceso a las herramientas de la seguridad social con independencia de la escala económica de la firma.

«ANSES Va a tu trabajo»: qué trámites previsionales y consultas se pueden realizar en el lugar de empleo

La plataforma permite descentralizar una parte sustancial del flujo operativo, que habitualmente satura las Unidades de Atención Integral (UDAI). Los trabajadores bajo este régimen acceden a un portafolio de soluciones de ANSES, que abarca desde la actualización de datos de filiación hasta el inicio de beneficios contributivos de largo plazo.

Entre las principales gestiones habilitadas se destacan:

Asignaciones Familiares: tramitación de altas, reclamos de haberes y presentación de documentación de la asignación por hijo con discapacidad.

Certificaciones operativas: emisión del Comprobante de Empadronamiento a Obra Social (CODEM) y generación de la Clave de la Seguridad Social.

Previsión Social: asesoramiento técnico, verificación de la historia laboral e inicio formal de expedientes de jubilaciones, pensiones y reajustes.

«ANSES Va a tu trabajo»: cómo adherir a una empresa o sindicato de Río Negro y Neuquén al programa

Para instrumentar este servicio de ANSES, los empleadores, directivos de cooperativas o representantes sindicales de las provincias de Río Negro y Neuquén deben iniciar la solicitud de adhesión digital a través de la ventanilla específica del organismo. Tras verificarse la regularidad fiscal y legal de la institución solicitante, las autoridades aprueban el convenio y se designa un referente interno en la empresa que actuará como nexo coordinador.

El impacto de este esquema de descentralización previsional no solo optimiza las horas productivas dentro de la jornada laboral —evitando los pedidos de licencia para realizar trámites estatales—, sino que agiliza los tiempos de resolución para el personal residente en localidades del interior patagónico alejadas de los grandes centros urbanos.

Al integrar el asesoramiento de ANSES directamente en los ámbitos corporativos y gremiales, el Estado busca simplificar los procesos de retiro y cobertura familiar, mediante un entorno de autogestión supervisada y transparente.