Calendario de ANSES: fechas de pago y aumento del 2,1% para jubilados en julio 2026

En el marco de la planificación financiera para el segundo semestre del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el esquema de liquidaciones correspondiente a julio 2026. Los haberes de los adultos mayores y sectores vulnerables percibirán una actualización del 2,1%, un porcentaje que se desprende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo difundido por el INDEC, en estricto cumplimiento de la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024).

Para los beneficiarios de ANSES residiendo en Río Negro y Neuquén, la publicación anticipada de estas fechas resulta un insumo clave de previsibilidad socioeconómica antes de afrontar los gastos de la temporada invernal.

Julio 2026: calendario completo de ANSES para jubilados que perciben el haber mínimo

La distribución de los fondos para el sector pasivo, que se encuentra dentro del piso previsional, comenzará formalmente en la segunda semana del mes. ANSES desplegará las acreditaciones de manera escalonada en las cuentas, utilizando como único criterio el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

El cronograma oficializado para las jubilaciones mínimas es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de julio 2026.

DNI terminados en 1: 10 de julio 2026.

DNI terminados en 2: 13 de julio 2026.

DNI terminados en 3: 14 de julio 2026.

DNI terminados en 4: 15 de julio 2026.

DNI terminados en 5: 16 de julio 2026.

DNI terminados en 6: 17 de julio 2026.

DNI terminados en 7: 20 de julio 2026.

DNI terminados en 8: 21 de julio 2026.

DNI terminados en 9: 22 de julio 2026.

ANSES: Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones que superan el piso previsional en julio 2026

Por su parte, aquellos beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos mensuales superen el haber mínimo previsional garantizado contarán con un esquema unificado de liquidación hacia finales de julio 2026. En este segmento, ANSES agrupa dos terminaciones de documentos por jornada para acelerar la acreditación en las entidades bancarias.

Las fechas asignadas para este grupo previsional son:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio 2026.

Aumento por IPC julio 2026: de cuánto será la jubilación mínima y el impacto en las PNC

A partir de la aplicación de la suba del 2,1%, el haber mínimo garantizado por el organismo previsional pasará a ubicarse en $411.787,67 a partir del próximo mes. Este incremento impactará de forma proporcional en las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez (que equivalen al 70% de la mínima), en las pensiones de madres de 7 hijos o más, y en los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Es importante señalar que los valores mencionados corresponden, estrictamente, a las prestaciones ordinarias de ANSES. Toda modificación o confirmación complementaria, respecto a la continuidad del bono extraordinario previsional (como el de $70.000 dictado para períodos previos), será informada mediante los canales del Ministerio de Capital Humano en las próximas semanas.