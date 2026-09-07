ARCA subasta 35 consolas PlayStation 5 desde $350.000: cuándo y cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevará adelante una nueva subasta de productos electrónicos que fueron incautados por la Dirección General de Aduanas (DGA). Esta vez el remate tendrá como protagonistas a un total de 35 consolas Playstation 5.

Subasta de PlayStation 5: fechas y precios

Los dispositivos son de marca Sony y saldrán a remate electrónico con un precio base de $350.000 por unidad. En este sentido, se aclaró que cada lote corresponderá a una consola PlayStation 5 con un solo joystick, sin incluir videojuegos.

La medida quedó oficializada mediante las Disposiciones 69/2026 y 33/2026 del Boletín Oficial, en el marco de los procedimientos del organismo para descongestionar los depósitos fiscales y recaudar fondos para el fisco nacional mediante la subasta de mercadería decomisada en controles fronterizos.

ARCA informó que la subasta se llevará a cabo el próximo jueves 24 de septiembre a las 11 y se hará a través de la plataforma de remates online del Banco Ciudad, la entidad encargada de instrumentar la puja y la adjudicación de los lotes.

En la institución bancaria aclararon que los artículos se comercializan “en el estado en el que se encuentran y se exhiben”, por ello se recomienda a los interesados verificar con detenimiento las descripciones técnicas, observaciones y fotografías de cada lote publicado en el portal oficial antes de ofertar.

Cómo participar de la subasta de PlayStation 5

El procedimiento es completamente digital y está abierto al público en general. Para formar parte de la puja, los usuarios deben cumplir los siguientes requisitos:

Registro: Es necesario contar con una cuenta activa en el sistema de autogestión de subastas del Banco Ciudad.

Es necesario contar con una cuenta activa en el sistema de autogestión de subastas del Banco Ciudad. Suscripción: Se debe ingresar al apartado correspondiente al remate de ARCA/Aduana e inscribirse formalmente en la subasta de las consolas PlayStation 5.

Se debe ingresar al apartado correspondiente al remate de ARCA/Aduana e inscribirse formalmente en la subasta de las consolas PlayStation 5. Depósito de garantía (caución): De acuerdo con el reglamento de la entidad, suele requerirse la integración de una caución (generalmente entre el 10% y el 20% del valor base del lote) hasta 24 o 48 horas antes del inicio de la jornada. Dicho monto se reintegra en caso de no resultar ganador.

De acuerdo con el reglamento de la entidad, suele requerirse la integración de una caución (generalmente entre el 10% y el 20% del valor base del lote) hasta 24 o 48 horas antes del inicio de la jornada. Dicho monto se reintegra en caso de no resultar ganador. Habilitación: Una vez acreditado el pago y validada la cuenta, el usuario queda facultado para ingresar al portal el día fijado y enviar ofertas en tiempo real.

Si bien el valor inicial de $350.000 es una oportunidad de compra barata, en el sector advierten que el precio final dependerá de la demanda durante la subasta. Además, los potenciales compradores deben tener en cuenta otros costos asociados a la operación:

Comisión: El Banco Ciudad aplica una comisión sobre el valor de martillo (habitualmente del 10% más IVA ).

El Banco Ciudad aplica una comisión sobre el valor de martillo (habitualmente del ). Impuestos: Según el tipo de lote y su régimen aduanero, la operación puede estar alcanzada por alícuotas de IVA adicionales .

Según el tipo de lote y su régimen aduanero, la operación puede estar alcanzada por . Retiro: Las consolas adjudicadas deberán ser retiradas por el comprador (o un apoderado autorizado) en la dependencia aduanera o depósito donde se encuentren radicadas, asumiendo los eventuales costos de flete y traslado.

Con información La Nación