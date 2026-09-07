Qué dijo Amazon sobre el despiste del avión de carga en el aeropuerto de Miami que dejó cinco muertos

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista del aeropuerto. Foto: AP.

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami y chocó contra varios vehículos, matando al menos a cinco personas. La compañía dijo que contribuirá con la investigación.

El video del aterrizaje del domingo mostró que el Boeing 767 permaneció en el aire bastante lejos de la pista antes de tocar tierra.

El comunicado de Amazon por el despiste y choque del avión

Amazon afirmó en un comunicado que cooperaría con cualquier investigación. “Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para comprender exactamente lo sucedido”, dijo la empresa.

“En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todos los involucrados. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”, señaló.

«Nos entristece profundamente saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente ocurrido hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami», declaró la compañía. «Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida», marcó.

Despiste e incendio de un avión de Amazon en Miami: qué se sabe

Expertos en aviación indicaron que los investigadores intentarán determinar con exactitud dónde aterrizó el avión y, si fue más allá de la zona de aterrizaje permitida, por qué los pilotos no abortaron el aterrizaje y regresaron para intentarlo de nuevo.

Los investigadores también examinarán la velocidad y el frenado del avión, las condiciones meteorológicas y del viento, el estado mecánico de la aeronave y otros factores que podrían haber contribuido al fatal accidente. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha enviado un equipo, encabezado por su presidenta, Jennifer Homendy, a Miami, donde se espera que ofrezca este lunes la primera rueda de prensa de la agencia sobre la investigación.

El accidente, que provocó una densa columna de humo negro que se elevó hacia el cielo, dejó atrapados al piloto y al copiloto en la cabina, así como a algunos ocupantes en sus vehículos, según informó Ray Jadallah, jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. La agencia indicó que los equipos de rescate también tuvieron que liberar a una persona que quedó atrapada bajo un vehículo.

El aeropuerto de Miami no cuenta con los sistemas de frenado que, según la FAA, se han instalado en más de 120 aeropuertos de todo el país para detener de forma segura los aviones que se salen de la pista. La FAA reconoce que estas plataformas de material ligero y deformable al final de la pista han contribuido a salvar al menos 497 vidas a bordo de aviones que se salieron de pista.

AP