ANSES octubre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados según la terminación del DNI

En el marco del esquema de movilidad mensual ajustado por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el cronograma de acreditaciones bancarias correspondiente a octubre 2026 para el universo previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Las liquidaciones de ANSES en octubre 2026 incorporan el incremento formal del 1,66%, calculado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto medido por INDEC, y la ratificación del bono previsional extraordinario de $70.000.

El esquema de transferencias, fijado originalmente bajo los lineamientos de la Resolución 349/2025, comenzará el jueves 8 de octubre 2026 para quienes perciben hasta un haber mínimo y se extenderá hasta fin de mes para los ingresos superiores.

ANSES octubre 2026: fechas de cobro para jubilados y pensionados de la mínima

El primer tramo de liquidaciones de ANSES estará destinado a los jubilados y pensionados, que cobran la mínima. Con la actualización del 1,66%, el básico pasa a $435.748,51 y, al sumarse los $70.000 del bono complementario, el ingreso bruto consolidado alcanza los $505.748,51.

El cronograma establecido, por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), se desarrollará de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre 2026.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre 2026.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre 2026 (tras el fin de semana largo).

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre 2026.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre 2026.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre 2026.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre 2026.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre 2026.

ANSES octubre 2026: cronograma para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

A partir del viernes 23 de octubre 2026, ANSES iniciará las acreditaciones para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan el piso previsional mínimo.

Para este segmento, el tope máximo de jubilación del SIPA asciende a $2.932.174,85, mientras que quienes no sobrepasen el techo de absorción percibirán un plus proporcional hasta llegar a los $505.748,51.

Las fechas de pago, agrupadas por dos números de documento por día hábil, son:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre 2026.

Cómo consultar la liquidación de haberes de octubre 2026 en Mi ANSES

A partir del jueves 8 de octubre 2026, los beneficiarios del régimen previsional podrán acceder de forma digital al detalle pormenorizado de su liquidación mensual en los canales oficiales de ANSES.

El procedimiento de consulta requiere: