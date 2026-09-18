ANSES octubre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados según la terminación del DNI
ANSES confirmó el cronograma oficial de pagos de octubre 2026 para jubilados y pensionados, con el aumento del 1,66% y el bono de $70.000. Conocé las fechas por terminación de DNI y los montos en mano.
En el marco del esquema de movilidad mensual ajustado por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el cronograma de acreditaciones bancarias correspondiente a octubre 2026 para el universo previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Las liquidaciones de ANSES en octubre 2026 incorporan el incremento formal del 1,66%, calculado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto medido por INDEC, y la ratificación del bono previsional extraordinario de $70.000.
El esquema de transferencias, fijado originalmente bajo los lineamientos de la Resolución 349/2025, comenzará el jueves 8 de octubre 2026 para quienes perciben hasta un haber mínimo y se extenderá hasta fin de mes para los ingresos superiores.
ANSES octubre 2026: fechas de cobro para jubilados y pensionados de la mínima
El primer tramo de liquidaciones de ANSES estará destinado a los jubilados y pensionados, que cobran la mínima. Con la actualización del 1,66%, el básico pasa a $435.748,51 y, al sumarse los $70.000 del bono complementario, el ingreso bruto consolidado alcanza los $505.748,51.
El cronograma establecido, por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), se desarrollará de la siguiente manera:
- DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre 2026 (tras el fin de semana largo).
- DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre 2026.
ANSES octubre 2026: cronograma para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
A partir del viernes 23 de octubre 2026, ANSES iniciará las acreditaciones para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan el piso previsional mínimo.
Para este segmento, el tope máximo de jubilación del SIPA asciende a $2.932.174,85, mientras que quienes no sobrepasen el techo de absorción percibirán un plus proporcional hasta llegar a los $505.748,51.
Las fechas de pago, agrupadas por dos números de documento por día hábil, son:
- DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre 2026.
Cómo consultar la liquidación de haberes de octubre 2026 en Mi ANSES
A partir del jueves 8 de octubre 2026, los beneficiarios del régimen previsional podrán acceder de forma digital al detalle pormenorizado de su liquidación mensual en los canales oficiales de ANSES.
El procedimiento de consulta requiere:
- Acceso al sistema: ingresar al sitio web oficial
anses.gob.aro abrir la aplicación móvil Mi ANSES.
- Validación de identidad: colocar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social habilitada.
- Revisión del comprobante: entrar a la sección «Jubilaciones y Pensiones» y seleccionar «Consultar recibo de haberes» para auditar el importe bruto actualizado, la acreditación del bono previsional y las deducciones de obra social correspondientes.
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