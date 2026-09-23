ANSES: qué plantea el Gobierno sobre las pensiones por discapacidad y el trabajo formal

En el marco de la discusión legislativa por el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de debate en torno a las condiciones de acceso y permanencia en la seguridad social, en este caso vinculado a las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES.

La iniciativa, remitida al Congreso, propone restablecer la incompatibilidad estricta entre el cobro de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral y el desempeño de un empleo en relación de dependencia o actividad registrada.

La postura oficial fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien argumentó que contar con una discapacidad no implica necesariamente la imposibilidad de generar ingresos propios en el mercado laboral formal.

La propuesta, que aspira a modificar las cláusulas fijadas por la Ley de Emergencia en Discapacidad y endurecer los criterios clínicos para el otorgamiento del beneficio gestionado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), desató reparos entre organizaciones de la sociedad civil y bloques parlamentarios.

ANSES: qué plantea el Gobierno sobre las Pensiones No Contributivas y el empleo registrado

La reforma, impulsada en el proyecto presupuestario, busca modificar el principio de complementariedad de ingresos para las personas con discapacidad:

Incompatibilidad absoluta con el trabajo formal : si la iniciativa es aprobada sin cambios por el Congreso, cualquier titular de una PNC que acceda a un puesto en relación de dependencia o registre inscripción tributaria activa perderá la prestación estatal, independientemente de la carga horaria o el salario percibido.

: si la iniciativa es aprobada sin cambios por el Congreso, cualquier titular de una que acceda a un puesto en relación de dependencia o registre inscripción tributaria activa perderá la prestación estatal, independientemente de la carga horaria o el salario percibido. Declaraciones del vocero presidencial : Adrián Ravier sostuvo que «para este Gobierno, una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para trabajar y generar ingresos», remarcando que ante un ingreso formal determinado el Estado no debe sostener la asignación mensual no contributiva.

: Adrián sostuvo que «para este Gobierno, una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para trabajar y generar ingresos», remarcando que ante un ingreso formal determinado el Estado no debe sostener la asignación mensual no contributiva. Desacople del CUD: el proyecto también prevé que la sola presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) deje de garantizar el alta o la continuidad de la prestación, supeditando el beneficio a auditorías médicas exhaustivas sobre la incapacidad laborativa total y permanente.

El régimen legal vigente: del Decreto 843/2024 a los topes de la Ley de Emergencia

La normativa sobre la compatibilidad laboral de las Pensiones No Contributivas atravesó sucesivas modificaciones, durante los últimos años:

Antecedentes reglamentarios : tras la flexibilización dispuesta en 2023 por el Decreto 566/2023, la actual administración reinstauró la incompatibilidad a través del Decreto 843/2024 al definir a la invalidez laboral como excluyente de cualquier actividad remunerada.

: tras la flexibilización dispuesta en 2023 por el Decreto 566/2023, la actual administración reinstauró la incompatibilidad a través del Decreto 843/2024 al definir a la invalidez laboral como excluyente de cualquier actividad remunerada. Esquema legal actual : posteriormente, el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad , norma que restableció la compatibilidad condicionada. Bajo este régimen —vigente al día de hoy—, el beneficiario puede conservar la pensión de ANSES siempre que sus remuneraciones registradas no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , techo situado actualmente en torno a los $767.600.

: posteriormente, el Congreso sancionó la , norma que restableció la compatibilidad condicionada. Bajo este régimen —vigente al día de hoy—, el beneficiario puede conservar la siempre que sus remuneraciones registradas no superen el equivalente a dos , techo situado actualmente en torno a los $767.600. Estado parlamentario: las autoridades aclararon que las modificaciones propuestas forman parte del articulado del Presupuesto 2027 y no rigen de manera inmediata, por lo que las condiciones actuales continúan operativas hasta tanto el Parlamento sancione una nueva ley.

ANSES: cuestionamientos sociales y el debate parlamentario por las pensiones

El endurecimiento de los requisitos reavivó los reclamos de colectivos de personas con discapacidad, especialistas y referentes de la cultura y la política: