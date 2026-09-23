ANSES octubre 2026: confirmaron la jubilación mínima, el bono y los nuevos topes previsionales

En cumplimiento del esquema de movilidad mensual, dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, el Gobierno nacional oficializó los nuevos valores que regirán a partir del período devengado de octubre 2026, para todo el sistema previsional de ANSES.

A través de la Resolución 284/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se ratificó una actualización técnica del 1,66% para los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El reajuste se calculó sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, relevado por el INDEC y fijó formalmente el nuevo piso de la jubilación mínima, el tope máximo previsional, el haber de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Prestación Básica Universal (PBU) y los extremos de la remuneración imponible de los trabajadores.

ANSES: nuevos montos de jubilaciones y pensiones del SIPA en octubre 2026

El texto normativo, rubricado por la dirección ejecutiva de ANSES, determinó las cifras exactas que percibirán los beneficiarios del régimen general previsional:

Haber mínimo garantizado : se estableció en $435.748,51 brutos mensuales a partir de octubre 2026 (artículo 1°). Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000 ratificado por el Poder Ejecutivo , el ingreso total de bolsillo alcanzará los $505.748,51.

: se estableció en $435.748,51 brutos mensuales a partir de (artículo 1°). Al adicionarse el ratificado por el , el ingreso total de bolsillo alcanzará los $505.748,51. Haber máximo del SIPA : se fijó en $2.932.174,85 mensuales (artículo 2°), escala que no percibe adicionales extraordinarios.

: se fijó en $2.932.174,85 mensuales (artículo 2°), escala que no percibe adicionales extraordinarios. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : regulada bajo la Ley 27.260 para mayores de 65 años sin aportes suficientes, ascendió a $348.598,81 brutos (artículo 5°). Con el subsidio previsional de $70.000, los titulares cobrarán un consolidado de $418.598,81.

: regulada bajo la Ley 27.260 para mayores de 65 años sin aportes suficientes, ascendió a $348.598,81 brutos (artículo 5°). Con el subsidio previsional de $70.000, los titulares cobrarán un consolidado de $418.598,81. Prestación Básica Universal (PBU): el componente del haber que retribuye los años de servicio aportados se actualizó en $199.335,05 (artículo 4°).

ANSES: bases imponibles para trabajadores y actualización de haberes

La Resolución 284/2026 de ANSES también impacta, de forma directa, sobre las retenciones de los trabajadores en relación de dependencia y los aportes a la seguridad social al redefinir las bases de cálculo:

Base imponible mínima : pasa a $146.759,98 a partir del devengado octubre 2026 (artículo 3°).

: pasa a $146.759,98 a partir del devengado (artículo 3°). Base imponible máxima : el techo salarial sujeto a aportes previsionales y deducciones se eleva a $4.769.631,49 (artículo 3°).

: el techo salarial sujeto a aportes previsionales y deducciones se eleva a $4.769.631,49 (artículo 3°). Cálculo inicial para nuevos jubilados: el artículo 6° de la norma dispuso que las remuneraciones de los afiliados que cesen en su actividad a partir del 30 de septiembre 2026, o soliciten su beneficio previsional desde el 1° de octubre 2026, se actualizarán mediante los coeficientes técnicos fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social bajo la Disposición DI-2026-10-APN-SSSS#MCH.

Cómo consultar la liquidación previsional de octubre 2026 en Mi ANSES

Con la formalización de la escala en el Boletín Oficial, el organismo previsional incorporará los nuevos importes en sus sistemas de liquidación digital.

Para revisar el desglose de los haberes antes del cobro bancario, los beneficiarios de ANSES deben seguir estos pasos: