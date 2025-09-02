Asignación Universal por Hijo: cuándo se activa el pago de la AUH de Anses en septiembre 2025

La Anses estableció las fechas para el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, anunció que, al igual que los jubilados, pensionados y beneficiarios de todas las asociaciones, tendrá aumento. En septiembre 2025 también llega con incremento para las Asignaciones Universales y Familiares, que recibirán una suba del 1,9%.

Vale recordar que el incremento se aplica a través de la fórmula de movilidad, que se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del mes de julio, en este caso. En paralelo, el organismo previsional difundió el calendario de pago del mes para esta prestación. ¿Cuándo se activa?

Asignación Universal por Hijo: los nuevos montos de la AUH en septiembre 2025

Las asignaciones de Anses recibirán un aumento del 1,9% en septiembre 2025. La suba responde a la actual fórmula de movilidad y alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la prestación que busca “igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país”. Los montos este mes son:

AUH: $115.088

AUH con Discapacidad: $374.745

Asignación Familiar por Hijo: $57.549

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379

Calendario Anses: cuándo se activa el pago de la AUH en septiembre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. El pago de esta prestación, en septiembre 2025, se activará el lunes 8, con aquellos beneficiarios cuyo DNI terminen en 0. El cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Con información de NA