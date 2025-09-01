Calendario Anses completo: cuándo se cobran las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre 2025

La Anses iniciará su calendario de pago de septiembre 2025 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, el lunes 8, con el incremento en los haberes mínimo del 1,9%. Cada mes, el porcentaje se ajusta de acuerdo a la referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los próximos últimos dos meses anteriores. Esto se da “desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24)”.

Junto a los jubilados y pensionados de la mínima, beneficiarios de la AUH, Hijos de Trabajadores no registrados y Pensiones No Contributivas, comenzarán a cobrar el primer día, pero, solo aquellas personas cuyos de DNI finalicen en 0, salvo las Pensiones que suman la terminación 1. ¿Cuándo cobra el resto de los beneficiarios?

Calendario Anses: jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos en septiembre 2025

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Calendario Anses: jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

Calendario Anses: Asignación Universal por Hijo en septiembre 2025

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Calendario Anses: Asignación Familiar por Hijo en septiembre 2025

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Calendario Anses: Asignación por Embarazo en septiembre 2025

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Calendario Anses: Asignación por Prenatal en septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre.

Calendario Anses: Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento en septiembre 2025

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre.

Calendario Anses: Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre.

Calendario Anses: Prestación por Desempleo en septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre.

