Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en noviembre 2026 con el nuevo aumento del 1,6%

En cumplimiento del sendero pautado por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en noviembre 2026 entra en vigencia un incremento del 1,6% sobre las remuneraciones mínimas del sector de empleadas domésticas, al que se acopla de manera definitiva la absorción del 25% restante de la suma no remunerativa pactada en agosto.

Con este movimiento reglamentario, el salario básico de convenio de empleadas domésticas queda consolidado al 100% en blanco, redefiniendo los valores de referencia por hora y los suplementos territoriales de ley para las trabajadoras y familias empleadoras de Río Negro y Neuquén.

Escala por categoría: los nuevos valores por hora para los salarios de empleadas domésticas en noviembre 2026

Al unificar la suba porcentual directa con el último tramo del bono extraordinario, los importes mínimos por hora legalmente exigibles para cada escalafón quedan delimitados de la siguiente manera:

Personal para tareas generales (Limpieza, lavado y mantenimiento del hogar) : el módulo por hora alcanza $4.170,52 bajo la modalidad con retiro, mientras que asciende a $4.447,11 para el personal sin retiro (cama adentro).

: el módulo por hora alcanza $4.170,52 bajo la modalidad con retiro, mientras que asciende a $4.447,11 para el personal sin retiro (cama adentro). Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores no terapéuticos de adultos) : la hora se fija en $4.447,11 con retiro y llega a $4.918,66 en el esquema sin retiro.

: la hora se fija en $4.447,11 con retiro y llega a $4.918,66 en el esquema sin retiro. Caseros : la actividad, que por definición reglamentaria rige únicamente sin retiro al habitar en la vivienda, se ubica en $4.447,11 por hora.

: la actividad, que por definición reglamentaria rige únicamente sin retiro al habitar en la vivienda, se ubica en $4.447,11 por hora. Personal para tareas específicas (Cocineros y labores técnicas especializadas) : percibirá un piso mínimo de $4.695,59 por hora con retiro y de $5.093,82 sin retiro.

: percibirá un piso mínimo de $4.695,59 por hora con retiro y de $5.093,82 sin retiro. Supervisores (Coordinación y control de tareas de equipo): la escala superior cotiza a $4.923,44 por hora con retiro y a $5.339,08 sin retiro.

Estos importes operan estrictamente como un piso remunerativo de cumplimiento obligatorio en todo el país, permitiendo que las partes involucradas acuerden libremente cifras superiores pero nunca inferiores a lo homologado.

Empleadas domésticas: por qué la integración definitiva del bono impacta de lleno en el aguinaldo de diciembre 2026

Desde una perspectiva analítica del costo laboral y previsional, la culminación del cronograma de absorción del bono representa una ventaja técnica clave de cara al cierre anual:

Blanqueo absoluto de la masa salarial: al incorporarse en noviembre 2026 el último 25% de los $20.000 extraordinarios otorgados en agosto, desaparecen las sumas no remunerativas en el sector, quedando la totalidad del ingreso sujeta a aportes jubilatorios y contribuciones de seguridad social. Base robustecida para el Sueldo Anual Complementario (SAC): dado que la segunda cuota del medio aguinaldo se calcula sobre el 50% de la mejor remuneración devengada durante el semestre, el hecho de que el bono ya forme parte del salario básico garantiza un cálculo patrimonial pleno, sin contingencias por conceptos excluidos. Potenciación de los adicionales obligatorios: al estar el salario formalmente consolidado en un piso más alto, el adicional por antigüedad (1% anual desde septiembre 2020) y el plus patagónico del 31% devengan montos de bolsillo sensiblemente superiores tanto para quienes cobran por jornal como para quienes están mensualizados.

Empleadas domésticas: cómputo de horas extra y adicionales patagónicos en Río Negro y Neuquén

Para confeccionar el recibo digital a través de la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los empleadores patagónicos deben recordar que el valor por hora aplica para prestaciones inferiores a 24 horas semanales para un mismo empleador, debiendo liquidar un salario mensual proporcional si la jornada alcanza o supera ese umbral.

En el territorio de Río Negro, Neuquén, el resto de las provincias patagónicas y el partido de Patagones, resulta ineludible calcular el adicional del 31% por zona desfavorable sobre los salarios mínimos de cada categoría. A su vez, deben contemplarse los recargos por exceso de la jornada estándar: